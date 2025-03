Les différents distributeurs nous proposent chaque semaine des « week-end de jeu gratuit ». Dans les faits, ces périodes vont un peu au-delà du dimanche, pour le plus grand plaisir des joueurs. C'est par exemple le cas avec le Xbox Game Pass, mais seulement. Steam aussi prolonge les festivités jusqu'au lundi. Alors dépêchez-vous, car il ne vous reste plus beaucoup de temps pour profiter d'un jeu gratuit plutôt apprécié.

Dernière chance pour ce jeu gratuit sur Steam

C'est plus que jamais le moment de profiter des jeux gratuits sur Steam. D'abord, parce que le premier Steam Next Fest de 2025 se termine aujourd'hui. L'événement est l'occasion de découvrir des milliers de jeux grâce à des démos exceptionnellement mises en avant. C'est le moment parfait pour faire un tas de découvertes avant de vous décider à passer en caisse ou non ! Ensuite, un jeu, complet cette fois, est également disponible en essai gratuit jusqu'à aujourd'hui : Expeditions A MudRunner Game.

Après SnowRunner, Saber Interactive a remis le couvert de la simulation de conduite avec Expeditions. Lejeu vous propose de prendre le volant pour de la conduite tout-terrain en territoire sauvage. Alors que la précédente itération du genre se focalisait sur la livraison de marchandise, cette fois il est davantage question d'exploration dans le cadre de recherches scientifiques. Steam vous invite donc au dépaysement !

Sorti en mars 2024, Expeditions en est déjà à sa saison 2, bien sûr incluse sur Steam. Il met à votre disposition plusieurs types de véhicules pour vous mener vos recherches et vous adapter au terrain exploré. De même, plusieurs types d'outils vous sont fournis pour faire votre chemin et mener vos recherches. Drone, sonde, détecteur de métaux... Vous avez tout à disposition.

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de l'essai gratuit d'Expeditions MudRunner qui se termine aujourd'hui, lundi 3 mars 2025, sur Steam. Ne passez pas à côté de cette opportunité ! Néanmoins, s'il est trop tard ou si vous souhaitez poursuivre l'aventure, le jeu bénéficie d'une remise de 40 % jusqu'au 13 mars. De même, ses DLC sont en soldes pendant les dix jours qui viennent. Vous pourrez ainsi continuer votre partie à petit prix.