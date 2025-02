Le week-end approche, vous savez ce que ça veut dire ? Les jeux gratuits sont à votre porte ! On pense bien sûr au jeu hebdomadaire offert sur l'Epic Games Store, mais c'est loin d'être la seule opportunité de jouer sans débourser. Chaque fin de semaine est une occasion de tester tout un tas de titres sans sortir la carte bleue. Le Xbox Game Pass est une bonne occasion de vous faire la main, mais vous pouvez aussi compter sur Steam !

L'aventure vous appelle sur Steam

En ce moment, c'est un peu la fête sur Steam. Le store de Valve est en pleine période de Next Fest, vous donnant l'opportunité d'essayer tout un tas de jeux via leur démo. C'est toujours un bon moyen de découvrir des nouveautés et d'essayer des jeux pour lesquels vous hésiteriez peut-être avant de passer à la caisse. Mais l'événement n'est pas la seule occasion de tester gratuitement un titre !

De fait, Steam mise aussi sur les week-ends d'essai gratuit pour vous permettre de découvrir certains jeux. Ç'a déjà démarré pour cette semaine et c'est un jeu édité par le français Focus Entertainment qui est à l'honneur : Expeditions A MudRunner Game.

C'est le studio Saber Interactive, déjà connu pour SnowRunner, qui se cache derrière ce jeu de simulation de conduite. Ici, vous êtes invité à traverser des zones hostiles et sauvages pour des expéditions dignes d'un aventurier ! Votre véhicule est équipé d'outils très utiles qui vous permettront de traverser n'importe quelle région, à condition d'être stratège pour avancer. Si l'expérience vous tente, c'est donc gratuit sur Steam !

De fait, jusqu'au 3 mars, dans la matinée, vous pouvez essayer Expeditions MudRunner autant que vous le souhaitez sur Steam. Il vous suffit de télécharger le jeu et de le lancer depuis sa page dédiée. Si vous êtes convaincu par le jeu, notez qu'il est en promotion jusqu'au 13 mars (23,99 € au lieu de 39,99 €), de même pour ses DLC. Vous pourrez donc l'obtenir à moindre coût pour poursuivre votre aventure au-delà de ce week-end.