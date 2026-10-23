Steam propose ce weekend un nouveau jeu gratuit apprécié et un offre en supplément un cadeau sur un autre titre, mais ne traînez pas pour en profiter.

Steam renouvelle donc encore ses offres du weekend avec un nouveau jeu à essayer gratuitement pendant les prochains jours, ainsi que du contenu offert pour un autre titre de son catalogue. D'un côté, nous avons donc un petit jeu très apprécié des amateurs de survie avec Deadpoly, et de l'autre l'extension Ausgehviertel pour le jeu de gestion Popcorn & Premieren. On vous détaille tout cela.

Steam offre ce weekend un jeu gratuit à l'essai et du contenu gratuit pour un autre titre

Steam met donc à disposition de ses utilisateurs un nouveau jeu gratuit à essayer et du contenu gratuit pour un autre jeu, à conserver tant qu'ils l'ajoutent à leur bibliothèque avant les dates butoir du 26 et du 29 octobre 2026, comme suit :

DeadPoly : le jeu de survie zombie en low poly à essayer gratuitement jusqu'au 26 octobre 2026 à 18h

: le jeu de survie zombie en low poly à essayer gratuitement jusqu'au 26 octobre 2026 à 18h Ausgehviertel pour Popcorn & Premieren : le jeu de gestion de cinéma, à récupérer gratuitement jusqu'au 29 octobre 2026 à 18h

DeadPoly jouable gratuitement sur Steam jusqu'au 26 octobre 2026

On commence donc par l'unique offre d'essai gratuit du weekend sur Steam avec DeadPoly, développé et édité par TFL Games et disponible en accès anticipé depuis le 12 janvier 2022. Particularité notable, ce jeu de survie en monde ouvert est en effet l'œuvre d'un seul développeur, qui vise une sortie en version finale le 12 janvier 2027. Le titre vous plonge au début d'une apocalypse zombie, dans un monde où l'anarchie règne : votre seul objectif est de survivre, tout le reste est optionnel.

Derrière son style graphique low poly, DeadPoly propose un mélange de jeu d'action-aventure à la troisième personne, de looter shooter et de survie-craft. Le tout est jouable en solo, coop et multijoueur en ligne. Jusqu'au 26 octobre 2026, vous pouvez donc essayer tout cela gratuitement seul ou avec des amis sur Steam.

Le DLC gratuit Ausgehviertel pour Popcorn & Premieren à récupérer gratuitement jusqu'au 29 octobre 2026

Enfin, en plus de son habituelle offre d'essai gratuit du weekend, Steam propose actuellement un cadeau sur un autre jeu de son catalogue, à récupérer cette fois jusqu'au 29 octobre 2026 à 18h :

Ausgehviertel, un DLC pour le jeu de gestion de cinéma Popcorn & Premieren de Jodelsoft, sorti le 22 octobre 2026. Il permet de bâtir autour de votre cinéma un quartier de loisirs avec neuf commerces (pizzeria, beach club, restaurant, glacier, salle d'arcade, bowling, minigolf, scène et salle d'événements) ainsi qu'un parking payant. Naturellement, récupérer ce DLC gratuitement sur Steam implique en parallèle de posséder le jeu de base.

Source : Steam