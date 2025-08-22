Steam vous propose en ce moment un énorme jeu gratuit qui a déjà fait ses preuves. Non seulement il est très apprécié mais en plus ça a été un vrai carton à sa sortie au point de donner vie à une licence entière.

Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de tout un tas de bons plans pour jouer à moindres coûts voire même totalement gratuitement. Que ce soit grâce à Steam, l’Epic Games Store ou encore les jeux Prime Gaming, il y a toujours de quoi faire. On a le droit à des jeux gratuits que l’on peut garder à vie, d’autres qui ne sont gratuits que pour un temps limité ou parfois ce sont des nouveautés tout simplement free-to-play. Cette semaine sur Steam, c’est un énorme jeu déjà très apprécié qui se laisse approcher gratuitement le temps d’un long weekend.

Un très gros jeu gratuit sur Steam en ce moment, mais pour une durée limitée seulement

Cette fin de semaine sur Steam, vous pourrez en effet jouer gratuitement à un très gros FPS horrifique qui a depuis donné naissance à une licence tout entière. On parle évidemment de Dying Light, jeu d’horreur et de survie en monde ouvert dans lequel on incarne un agent gouvernemental envoyé dans une ville envahie de zombies afin de mettre un terme au règne d’un tortionnaire qui préparait une attaque menaçant la sécurité du monde extérieur. C’est donc dans une ville en quarantaine où rôdent des monstruosités que vous devrez survivre en aidant les locaux et en tentant de vous rapprocher de votre cible.

Que ce soit sur Steam ou ailleurs, Dying Light a cartonné dès sa sortie en plus de profiter d’un suivi monstrueux pendant de nombreuses années. Il faut dire que c’est une franche réussite. Outre son monde ouvert, chaotique convaincant, c’est surtout son système de parkour qui a cartonné, sans parler évidemment de son ambiance tout simplement géniale. Notre héros est en effet particulièrement agile et peut grimper un peu partout en sautant de toit en toit. Il est également extrêmement doué au combat au corps à corps et peut utiliser tout un tas d'armes de mêlée, dont certaines fabriquées à la main.

Si vous jouez sur Steam donc, profitez-en ! Le jeu est désormais gratuit jusqu’au 25 août prochain dans la journée. Pendant ce temps, vous pourrez profiter du jeu comme si vous l’aviez acheté. Il sera donc possible de jouer à la campagne, au multijoueur et même de sauvegarder votre progression pour la récupérer en cas d’achat. En plus d’être gratuit pour un temps limité, le jeu est aussi en promotion sur Steam.

Source : Steam