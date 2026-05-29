Si vous avez aimé Forza Horizon 6, voici que Steam vous offre un nouveau petit jeu gratuit un peu dans la même veine qui pourrait également vous plaire.

Comme les utilisateurs de Steam le savent, les promotions de fin de semaine de la plateforme proposent périodiquement des jeux premium payants gratuitement pendant une courte période. Ces promotions provenantpar des éditeurs, elles concernent aussi bien des jeux indépendants confidentiels que des titres AAA majeurs. Le dernier en date appartient à la première catégorie, puisqu'il s'agit d'un petit jeu indépendant, mais qui a reçu plus de 5 000 évaluations depuis sa sortie, ce qui est plus que beaucoup d'autres.

Petite sortie de piste gratuite sur Steam

Dans le cadre des offres de fin de semaine de Steam, vous avez jusqu'au 3 juin 2026 à 18 heures pour ajouter de manière définitive le nouveau jeu gratuit qui nous intéresse à votre bibliothèque. Entre en piste Drift86, un jeu de simulation multijoueur sorti en 2019, développé et édité par RewindApp et affichant 91 % d'avis très positifs sur la plateforme de Valve.

Drift86, le nouveau jeu gratuit à récupérer actuellement sur Steam, est donc un jeu de simulation automobile multijoueur simpliste, rappelant Hot Wheels. Son principe reste la course, mais plus précisément, comme son nom l'indique le drift, la course au score et les sessions entre amis. Il met l'accent sur un gameplay arcade rapide et glissant avec un score à la clé. Le jeu propose plus de 40 voitures, 30 circuits, un mode multijoueur en ligne et une bande-son inspirée des animés.

Globalement, les avis positifs des utilisateurs Steam soulignent le prix abordable du jeu, ses mécaniques de drift, sa prise en main immédiate et le côté chaotique et amusant du multijoueur entre amis. À l'inverse, certains joueurs critiquent sa maniabilité imprécise, sa physique peu réaliste, ses problèmes de freinage et la difficulté d'apprentissage du drift. Mais si vous avez aimé Forza Horizon 6, voici une petite alternative sympathique et gratuite à faire sans bourse délier entre amis.

Source : Steam