La meilleure manière de ne pas faire pleurer son compte en banque pendant les soldes d’hiver, c’est de se tourner vers la gratuité. Et ça tombe bien pour les joueurs PC, puisque c’est un peu le dada de leur écosystème. Que ce soit l’Epic Games Store, GOG, Fanatical ou encore Amazon Prime, les occasions de faire de nouvelles découvertes vidéoludiques sans se ruiner sont nombreuses. A cette multitude s’ajoutent également des jeux gratuits Steam, beaucoup plus ponctuels lorsqu’il s’agit de les conserver. En revanche, pour ce qui est de tester des productions nombreuses et variées, c’est une autre paire de manches.

Un bon jeu gratuit sur Steam actuellement

Presque tous les weekends, la plateforme de Valve propose en effet à l’ensemble de ses utilisateurs de diversifier ses horizons par le biais d’essais gratuits. Le concept, vous l’avez : pendant quelques jours, tout le monde a accès à une ou plusieurs productions données dans leur intégralité. Modes de jeu, histoire, mises à jour gratuites déployées après le lancement… Ces weekends gratuits sont souvent l’occasion de faire l’état des lieux de jeux service qui ont récemment reçu des patchs ou des contenus importants. Jusqu’à ce lundi 12 janvier 2026 à 19h00, vous pouvez ainsi découvrir le roguelike mêlant action et extraction : Dome Keeper.

Signé Raw Fury, ce jeu gratuit Steam vous invite à affronter des hordes de monstres, dans des niveaux générés aléatoirement, où vous pouvez récupérer de précieuses ressources pour améliorer votre équipement ou renforcer votre base. À nous de creuser toujours plus loin pour repousser des ennemis de plus en plus féroces. Avec son style rétro, son pixel art, sa bande-son, et son gameplay efficace, mais facile à appréhender, ce jeu gratuit Steam a su séduire celles et ceux qui l’ont essayé. Vous avez donc encore quelques heures pour lui donner une chance. Passé 19h00, il reviendra à son prix habituel, fixé à 4,99 €. On vous glisse ça l'air de rien, mais le jeu tourne comme un charme sur Steam Deck et les joueurs se sont accordés à dire que c'était le jeu « parfait pour chiller devant un film ou une série ». Si vous ne saviez pas quoi faire en rentrant du travail... Autrement rendez-vous d'ici vendredi pour découvrir le prochain jeu gratuit Steam du weekend.