Les utilisateurs Steam ont encore un peu de temps pour récupérer un nouveau jeu gratuit très apprécié rendant hommage aux Pokemon à l'ancienne, mais il ne faut pas traîner.

Jusqu'à 19 heures en ce 26 août 2026, Steam propose encore de récupérer gratuitement Dokimon Quest, mais aussi un DLC pour Microsoft Flight Simulator. Si d'aventure vous avez raté le coche, voici donc une rapide piqûre de rappel avant que l'offre de la plateforme de Valve n'arrive à expiration.

Dokimon Quest et un DLC de Microsoft Flight Simulator encore gratuits sur Steam pendant quelques heures

Steam propose régulièrement des offres flash sur différents éléments de son catalogue, qu'il s'agisse de jeux gratuits ou de DLC offerts pour des jeux qu'il convient d'avoir dans sa bibliothèque pour en profiter. Tel a récemment été le cas avec Dokimon Quest, un jeu qui comme son nom l'indique s'inspire grandement de Pokemon, ainsi que le DLC Suite Themes Reimagined pour Microsoft Flight Simulator.

Les jeux gratuits de Steam jusqu'au 26 août 2026 à 19h00

Dokimon Quest : un Pokemon-like old-school reprenant l'ambiance des jeux des années 90.

: un Pokemon-like old-school reprenant l'ambiance des jeux des années 90. (DLC) Microsoft Flight Simulator Suite Themes Reimagined : une compilation de musiques pour agrémenter vos sessions de vol.

Dokimon Quest, un hommage aux vieux jeux Pokemon encore gratuit sur la plateforme de Valve

Il convient donc de présenter un peu plus en détail le jeu gratuit encore offert par Steam jusqu'à ce soir à 19 heures. Il s'agit donc de Dokimon Quest, développé et édité par Yanako RPGs et sorti en 2024. Comme son nom le laisse entendre, il s'agit d'un JRPG s'inspirant très largement de Pokemon, où l'on incarne un jeune dresseur à la recherche d'un ami d'enfance disparu, tout en capturant, entraînant et combattant aux côtés de plus de 140 monstres inédits. L'histoire se déroule dans un monde ouvert périlleux, parsemé de villes, de grottes, de sanctuaires, de mers et de montagnes.

Cette aventure encore gratuite sur Steam, d'une durée de 15 à 20 heures, propose des combats au tour par tour contre des dresseurs rivaux et des entreprises peu scrupuleuses, ainsi que des rencontres sur la carte permettant d'affronter directement les monstres dans leur environnement. Une fois l'histoire principale terminée, les joueurs peuvent également partir à la recherche de créatures rares et de variantes chromatiques. Tout cela se présente avec une direction artistique très old-school, qui reprend largement celle des vieux jeux Pokemon.

Il est d'ailleurs surprenant, compte tenu du très grand nombre de similitudes avec celle-ci, que Nintendo n'ait pas fait s'abattre sur lui la faux de sa justice impitoyable pour tout ce qui touche à ses propriétés intellectuelles. Toujours est-il que vous pouvez donc encore le récupérer gratuitement sur Steam jusqu'à ce soir 19 heures, si cela vous intéresse.

Source : Steam