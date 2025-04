Qui dirait non à une opportunité de jouer à un jeu gratuit ? On est bien d'accord avec vous, ce serait dommage de passer à côté de cette occasion. Que ce soit grâce à Prime Gaming, l'Epic Games Store ou Steam, il y a l'embarras du choix ! Mais, parfois, il faut faire vite. Rendez-vous sur le store de Valve pour profiter jusqu'au bout d'un titre qui a déjà conquis plus d'un million de joueuses et de joueurs et d'un autre tout aussi apprécié

Dernière chance pour ce jeu gratuit sur Steam

Quasiment vingt mille avis pour une évaluation « très positive », le jeu gratuit du moment sur Steam s'appelle Dinkum. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais le concept devrait vous parler ! Pour faire simple : c'est une sorte de farming-sim façon Stardew Valley avec un style graphique en 3D qui se rapprocherait d'Animal Crossing New Horizons. Sur le papier, c'est déjà prometteur.

Dans Dinkum, vous plantez votre tente sur une île inspirée des décors australiens. À vous de développer votre campement sur ces terres sauvages. Partez de trois fois rien pour bâtir une exploitation d'envergure. Au programme, vous pourrez couper du bois, faire vos plantations, vous lancer dans l'élevage de plusieurs espèces ou encore fabriquer les outils nécessaires à votre survie et votre croissance. Invitez vos amis pour jouer tous ensemble et rendre l'aventure encore plus conviviale sur Steam.

Vous avez jusqu'à ce soir, lundi 7 avril (17 heures), pour profiter de Dinkum gratuitement grâce à Steam. Si vous souhaitez prolonger l'expérience au-delà, ça tombe bien car jusqu'au 10 avril, le jeu profite de -20 % de remise. Il passe ainsi à 13,43 € au lieu de 16,79 €. Cette opération a été lancée pour vous faire découvrir ce jeu phénomène pendant son accès anticipé avant la sortie de la version complète du jeu. C'est le moment d'en profiter !

Un autre bon jeu gratuit à ne pas louper

Changeons complètement de registre avec le deuxième jeu gratuit offert temporairement par Steam. Il s'agit de Mechabellum, fraîchement sorti du studio indépendant Game River. Ici, c'est votre stratégie tactique qui sera mise à l'épreuve pour des affrontements en temps réel entre méchas. Formez vos troupes, placez-les sur le terrain et envoyez-les à l'assaut sans oublier de défendre vos positions.

Jouable gratuitement depuis le 4 avril au soir, il ne vous reste plus longtemps pour en profiter sur Steam. Mechabellum sera accessible jusqu'à demain, mardi 8 avril, dans la matinée. Et si le titre vous plaît, ne passez pas à côté des promotions ! Avec 20 % de réduction, il passe à 11,83 € au lieu des 14,79 € habituels. D'autant qu'il est très bien noté par les joueuses et joueurs de la plateforme.