Les joueurs PC peuvent encore se connecter à Steam pour récupérer le très bon Deponia de Daedalic Entertainment. Le jeu est disponible jusqu'au 20 août 2026 aux alentours de 19h00. On rappelle également qu'une fois récupéré, vous pourrez le conserver définitivement, vous pourrez donc le faire plus tard si jamais. Et on ne peut que vous le conseiller tant Deponia est drôle et bien ficelé.

Dernière chance pour récupérer Deponia gratuitement sur Steam

Chaque semaine, Steam, comme l'Epic Games Store ou encore Amazon Luna, propose à ses utilisateurs de jouer sans frais. Jeux gratuits pour une durée limitée ou offerts définitivement, nouveaux free-to-play, il y a toujours de quoi faire. En ce moment, c'est donc Deponia qui est offert. Dernière ligne droite donc pour ajouter à votre bibliothèque cet excellent jeu gratuit puisque l'offre touche à sa fin.

Deponia : gratuit et à garder à vie sur Steam jusqu'au jeudi 20 août 2026 à 19h00, dernière chance avant la fin de la promotion.

Deponia, un excellent point & click à faire absolument pour les fans du genre

Deponia est un point & click léger et drôle qui nous raconte l'histoire de Rufus, un inventeur excentrique et égocentrique qui vit sur une planète transformée en gigantesque décharge à ciel ouvert. Il a une vie simple et ne rêve que d'une chose : rejoindre Elysium, une cité volante réservée à une certaine élite, mais ce qui va l'arrêter, même si ça va le mettre dans le pétrin. Deponia est le premier volet d'une série de quatre épisodes globalement tous du même acabit. C'est drôle, divertissant et la direction artistique marche à merveille. Le jeu a d'ailleurs rencontré un très joli succès que ce soit sur Steam ou encore sur console. Alors si vous êtes déjà fan du genre ou simplement curieux, Deponia pourrait être une très bonne porte d'entrée, ou que vous êtes simplement curieux, ne traînez pas : il vous reste tout juste quelques jours pour ajouter Deponia à votre bibliothèque Steam et le garder pour toujours.