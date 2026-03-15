Si d'aventure vous aviez raté l'annonce initiale, il vous reste encore une chance et un peu de temps de récupérer ce jeu gratuit très apprécié encore dispo sur Steam.

Outre ses traditionnelles offres d'essai gratuit du week-end, Steam a récemment fait preuve d'une certaine largesse s'agissant des jeux gratuits offerts et qui dans ce cas rejoignent pour de bon votre bibliothèque. Une de ces offres va cependant très bientôt arriver à expiration, et il serait dommage de la manquer tant il s'agit d'un titre culte dans son genre et à son époque, en dépit de l'histoire récente nettement moins heureuse de son studio.

Un jeu d'aventure culte et populaire encore gratuit sur Steam

Si vous avez une certaine affection pour les jeux d'aventure et les point and click à la Monkey Island, alors le jeu qu'offre actuellement Steam gratuitement devrait vous combler. Attention toutefois, l'offre va expirer le 16 mars à 18 heures, et il ne vous reste donc plus que quelques heures pour en profiter. Le titre en question nous provient d'un certain studio allemand du nom de Daedalic Entertainment, récemment tristement connu pour l'effroyable catastrophe qu'a été Le Seigneur des Anneaux Gollum, un jeu malheureusement cassé, à tel point que cela a entraîné la fermeture de sa division de développement.

Avant cela toutefois, il nous a gâté de nombreuses licences prestigieuses du genre aventure point & click, dont le jeu gratuit Steam du moment : Deponia, sorti en 2012. S'inspirant de manière assez évidente à l'iconique Monkey Island, ce titre nous plonge de son côté dans un univers de science-fiction, et plus précisément sur Deponia, un vide-ordure géant pour les planètes alentour. On y incarne Rufus, qui cherche à fuir ce trou perdu, et va se retrouver propulsé dans une aventure folle alors qu'il tombe sur la mystérieuse Goal, originaire du luxueux monde d'Elysium.

Grâce à son style artistique cartoon du plus bel effet, son ambiance loufoque et une aventure qui n'a pas à rougir de l'absurdre Monkey Island, Deponia a clairement marqué son genre, et il est donc possible de le récupérer gratuitement sur Steam pendant encore quelques heures, si le cœur vous en dit. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous, puis d'en faire de même sur le bouton vert « Ajouter au compte » et le tour est joué.

Source : Steam