Alors que le prix des cartes graphiques et des processeurs continue de grimper et que le marché des composants est en crise, se monter un PC de jeu n'a jamais semblé aussi onéreux. Les boutiques en ligne continuent quant à elle de redoubler d'efforts pour gâter les joueurs et au passage leur faire découvrir de nouvelles productions sans sortir la carte bleue. L'Epic Games Store n'arrêtera pas sa distribution de cadeaux hebdomadaire de sitôt, quand Amazon Prime a une offre toujours plus alléchante dédiée au gaming dans le cadre de son abonnement. Steam de son côté propose régulièrement aux PCistes de découvrir de nouvelles productions le temps d'un weekend, quand certains éditeurs offrent tout simplement leurs titres. C'est précisément dans cette seconde catégorie que se glisse le jeu gratuit Steam du jour.

Un nouveau jeu gratuit Steam à conserver

Si ce n'était pas assez clair, autant l'être davantage : on parle bien d'un jeu gratuit à garder, qui restera bien au chaud dans votre bibliothèque tant que vous le réclamez dans les temps. Jusqu'au 16 mars 2026, l'ensemble des utilisateurs Steam peuvent ainsi récupérer gratuitement Deponia, un grand classique du point'n click sorti il y a presque 15 ans désormais. Dans ce jeu gratuit Steam du moment, vous incarnez Rufus, un bricoleur aussi ambitieux qu'insupportable coincé sur une planète transformée en gigantesque décharge. Il n'a qu'un rêve : quitter ce tas de ferraille pour rejoindre Elysium, une cité flottante réservée aux riches. Et l'occasion se présentera à lui lorsqu'il croisera la route de Goal, une habitante de cette cité idyllique tombée par accident sur Deponia. Rufus se lancera dans une aventure pleine de plans foireux, de dialogues absurdes et d'énigmes typiques du point & click.

Un jeu gratuit Steam qui a séduit surtout par son écriture absurde et son humour potache derrière lequel se cache une satire mordante des inégalités sociales et des ambitions mal placées. Deponia a en tout cas séduit les critiques comme les joueurs à l'époque et continue de s'imposer aujourd'hui comme l'une des anciennes références du genre, porté par ses énigmes souvent ingénieuses qui demandent un minimum de réflexion, quitte parfois à être trop tirées par les cheveux. Un point'n click généreux, à ajouter gratuitement à votre bibliothèque Steam. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous, puis d'en faire de même sur le bouton vert « Ajouter au compte » et le tour est joué.

Bande-annonce en anglais

Source : Steam