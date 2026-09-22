En plus des jeux gratuits que propose Steam chaque weekend, en voici un nouveau qui se laisse cette fois garder et qui s'adresse aux fans de FPS à l'ancienne.

Jusqu'au 23 septembre 2026 à 19 heures, Steam propose, après les offres d'essai gratuit du weekend dernier, de cette fois récupérer gratuitement et d'ajouter à sa bibliothèque Deadshot, un FPS à la direction artistique et au gameplay très old school, avec un brin horrifique qui propose un curieux mélange entre des boomers shooters cultes et l'aspect horrifique d'Half-Life premier du nom. Si d'aventure vous avez raté le coche, voici donc une rapide piqûre de rappel avant que l'offre de la plateforme de Valve n'arrive à expiration.

Un jeu gratuit à récupérer et garder sur Steam jusqu'au 23 septembre 2026

En attendant de voir ce que Steam va proposer de nouveau ce weekend, il est donc possible de profiter d'une offre de jeu gratuit pour récupérer et garder sa bibliothèque un nouveau titre de sa bibliothèque.

Deadshot : FPS horrifique dans le style des boomer shooters old school

Le FPS horrifique old school gratuit sur la plateforme de Valve

Le titre gratuit offert par Steam jusqu'au 23 septembre 2026 à 19 heures est donc Deadshot, développé et édité par v0lt et sorti en 2024. Comme son nom le laisse entendre, il s'agit d'un jeu de tir à la première personne mélangé à un jeu à l'ambiance horrifique. L'objectif est d'avancer dans des niveaux plus ou moins labyrinthiques et de grossièrement aller vers la fin de chacun en abattant toutes les horreurs qui bougent et se dressent sur notre chemin.

Le concept de ce jeu qu'offre actuellement Steam est donc extrêmement simple et s'inspire de grands noms du genre boomer shooter comme DOOM ou encore Quake, avec une petite touche d'Half-Life, notamment au niveau de l'ambiance horrifique, de la direction artistique rétro, des armes à utiliser et du bestiaire mélangeant soldats d'élite et monstres de toutes sortes. Il s'agit d'un jeu exclusivement solo avec une campagne solo comprenant 3 chapitres de 6 niveaux chacun, avec 7 armes différentes à manier et 5 accessoires pour les personnaliser.

Si vous ajoutez Deadshot à votre bibliothèque Steam gratuitement avant le 23 septembre 2026 à 19h, celui-ci fera donc partie de votre collection indéfiniment. Pour profiter de l'offre actuellement en lice sur la plateforme de Valve, voici donc la marche à suivre :

Allez sur la page Steam de Deadshot (voir le bouton orange de l'article)

Cliquez sur le bouton « Ajouter au compte ».

Vous atterrirez sur une page avec la mention « Deadshot est maintenant enregistré sur votre compte Steam.»

Le jeu est désormais dans votre bibliothèque.

Source : Steam