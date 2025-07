En ce moment, les utilisateurs Steam peuvent récupérer un gros jeu gratuit et le garder à vie, via toutefois une méthode un peu particulière, voici comment le récupérer.

Jusqu'au 3 août 2025, il est possible de rajouter un gros jeu gratuit à sa bibliothèque Steam et le garder à vie, même si l'offre ne provient pas directement de la plateforme de Valve. Voyons donc de plus près de quel jeu il est question, et de la marche à suivre pour l'obtenir, si d'aventure il vous intéresserait. À noter qu'il s'agit d'une offre avec un nombre de clés limitées.

Un gros jeu gratuit qui va trancher dans votre bibliothèque Steam

Commençons d'abord par présenter le jeu gratuit dont il est question et que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque Steam. Il s'agit de Deadlight Director's Cut, développé par Tequila Works, édité par Deep Silver et sorti en 2016. Il s'agit donc d'une version améliorée du jeu original, avec de meilleurs effets visuels et des commandes améliorées. Concernant son synopsis, le titre nous place en 1986, en pleine apocalypse zombie, à Seattle. Nous y incarnons Randall Wayne, qui recherche ses proches dans cette vaste citée envahie par les morts.

L'aventure prend la forme d'un jeu d'action-plateforme en 2D, qui demandera d'aborder diverses situations dangereuses de différentes manières. Cette version Director's Cut a en tout cas reçu une moyenne d'évaluations « plutôt positives » sur près de 800 avis des utilisateurs Steam. Outre la campagne principale, cette version dispose également d'un mode « survie en arène » pour varier les plaisirs.

Comment le récupérer gratuitement et le garder à vie

Pour l'ajouter gratuitement à votre bibliothèque Steam, ce n'est donc pas par la plateforme même que ça se passe, mais pas un Giveaway de la part de Lenovo, en partenariat avec Gamesplanet. Voici donc la marche à suivre pour profiter de cette offre :

Connectez-vous (vous pouvez vous connecter avec votre compte Lenovo) ou créez un compte sur Gamesplanet.

Cliquez sur le bouton vert sur cette page pour ajouter le jeu Deadlight Director's Cut à votre panier.

Au moment de payer, cliquez sur « Utiliser un bon d'achat », saisissez votre bon d'achat Gamesplanet et cliquez sur « Utiliser ».

Le prix passera à 0 $. Cliquez sur le bouton « Acheter maintenant » pour recevoir votre jeu gratuitement et l'ajouter à votre bibliothèque Steam.

Pour rappel, cette offre n'est disponible que jusqu'au 3 août. Il ne faudra donc pas trop tarder pour en profiter. Si toutefois le Giveaway n'a plus de clés à donner, il semblerait qu'il soit possible de retenter sa chance à partir du 6 août. Gardez donc un œil dessus au cas où l'opération reviendrait avec d'autres clés gratuites à obtenir.

Source : Lenovo