En attendant de gros morceaux dans le domaine comme notamment Cyberpunk 2, Steam a récemment accueilli un tout nouveau jeu s'imprégnant de cette ambiance unique, qui plus est disponible gratuitement et entièrement compatible avec des appareils hybrides tels que le Deck. Sorti le 5 février dernier, le titre semble avoir remporté un joli succès auprès de la communauté de la plateforme de Valve, puisqu'il compte actuellement 96% d'évaluations positives sur une moyenne de près de 900 avis.

Un nouveau jeu gratuit de qualité dans une ambiance cyberpunk dispo sur Steam

Le nouveau jeu gratuit sur Steam sur fond de cyberpunk qui fait tourner en ce moment les têtes des joueurs s'intitule D1AL-ogue, un jeu d'aventure développé par Cherry Picker et édité par Jungle Game Lab. Vous y incarnez un technicien de réparation d'androïdes dans une ville cyberpunk anonyme où le soleil ne se lève jamais. Votre mission : réparer non seulement leurs corps endommagés, mais aussi leurs cœurs brisés grâce... au dialogue. Le jeu intègre également des énigmes qui viennent compléter le processus de réparation. En bref, il s'agit d'un roman visuel cyberpunk avec des séquences de type match-3, et il a apparemment conquis le cœur des joueurs qui l'ont essayé.

Comme on peut le remarquer sur la bande-annonce ci-dessous, ce nouveau jeu gratuit disponible sur Steam s'inspire à plus d'un titre à un autre titre indépendant marqué du genre cyberpunk : VA-11-Hall-A, qui pour rappel plaçait de son côté son récit dans un bar futuriste. On peut voir l'inspiration notamment dans la façon dont Cherry Picker a titré son jeu, mais aussi dans la direction artistique mélangeant interface minimaliste et dessins faits à la main.

Quoi qu'il en soit, D1AL-ogue a définitivement marqué les esprits, puisqu'il dispose en seulement une semaine de mise en ligne d'un compte d'évaluations extrêmement positives sur Steam. Le seul reproche que les joueurs trouvent à ce nouveau jeu gratuit est qu'il est trop court, ce qui est en soi un plutôt bon gage de qualité. Si d'aventure vous étiez passés à côté, rendez-vous donc sur Steam pour y jouer sans bourse délier.

Source : Steam