Un nouveau jeu gratuit Steam à récupérer et à garder est maintenant disponible, mais pas pour longtemps. Il réveillera des souvenirs chez les amateurs d’un classique de Capcom.

Chaque semaine, l’Epic Games Store distribue des cadeaux, tous pouvant être conservés. Du côté de Steam, c’est davantage la loterie. La plateforme de Valve propose en effet presque systématiquement, à quelques exceptions près, des weekends d’essais gratuits. Ces derniers permettent de tester une ou plusieurs productions sans restriction de contenus pendant un temps donné. Mais une fois le temps imparti écoulé, il faut repasser à la caisse. Mais de temps à autres, de véritables jeux gratuits Steam, à conserver, sont disponibles. C’est notamment le cas en ce moment de Crystal Crisis, à réclamer avant le 22 septembre à 8h59, heure française.

Crystal Crisis gratuit sur Steam

Place donc cette fois à Crystal Crisis, un jeu qui finira surtout dans la bibliothèque de celles et ceux qui aiment les jeux de réflexion. Sa petite originalité, les univers se croisent et les héros de tous univers se rencontrent et s’affrontent. Suite spirituelle de Super Puzzle Fighter 2 Turbo, classique du genre de Capcom, ce jeu gratuit Steam propose un casting composé majoritairement de personnages de la scène indépendante et de l’écurie Nicalis (The Binding of Isaac: Rebirth). Tel un Tetris, deux cristaux tombent à la fois dans une grille de 6 cases de large sur 15 de haut. A vous de les empiler intelligemment pour former des groupes et de contrer les blocs parasites qui viennent de temps à autres vous compliquer la tâche. Ce jeu gratuit Steam a tout de même quelques spécificités maison, comme la possibilité pour certaines paires de cristaux de sortir de la grille pour réapparaître de l’autre côté ou justement de séparer un duo.

Au total, 20 personnages sont disponibles, de Isaac de The Binding of Isaac en passant par Quote et Curly Brace de Cave Story ou encore Black Jack ou Umihara Kawase. Chacun a ses propres capacités, stages et musiques. Un jeu gratuit Steam qui a reçu un accueil positif, notamment sur Nintendo Switch où il enregistre un score de 79/100 sur Metacritic. Les notes des joueurs sur Steam sont quant à elles plus élogieuses.

Bande-annonce en anglais

Crystal Crisis pourra ainsi être conservé à vie, si tant est qu'il soit réclamé avant le 22 septembre à 8h59, heure française. Pour ce faire, voici la marche à suivre :