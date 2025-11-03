Comme souvent, Steam gâte ses joueurs avec une nouvelle salve de jeux gratuits à l’essai. Et cette fois, on le sait, la plateforme de Valve fait très fort avec deux titres salués par la critique, disponibles jusqu’à aujourd'hui à 19h. Deux styles radicalement différents, mais un point commun, un énorme potentiel d’immersion. Si vous cherchez de quoi occuper votre week-end, c’est le moment ou jamais.

Crusader Kings 3, le maitre de la stratégie est gratuit à l'essai sur Steam

Premier jeu gratuit de la semaine sur Steam, Crusader Kings 3 est une plongée fascinante dans les coulisses du pouvoir médiéval. Développé par Paradox Interactive, le jeu vous place à la tête d’une dynastie que vous devez faire prospérer à travers les siècles. Entre alliances, trahisons, mariages politiques et guerres de territoire, chaque décision peut changer le cours de l’Histoire. Véritable référence du genre, le titre est reconnu pour sa profondeur et son incroyable richesse stratégique.

Ce week-end, il était entièrement gratuit sur Steam et il l'est encore jusqu'à 19h. Et si vous tombez sous le charme de son gameplay aussi complexe qu’addictif, vous pourrez l’acheter à 14,99 € au lieu de 49,99 € jusqu’au 6 novembre. Une belle occasion de découvrir l’un des meilleurs jeux de gestion historique de la décennie. Notons, tout ceci coïncide avec la sortie du très attendu Europa Universalis 5.

R.E.P.O. : la coopération dans l’horreur

Ambiance radicalement différente avec R.E.P.O. sur Steam, un jeu d’horreur coopératif aussi étrange que captivant. Ici, vous incarnez de petits robots explorateurs envoyés dans des lieux hantés pour récupérer des trésors et survivre face à des monstres imprévisibles. Mélangeant humour absurde, adrénaline et esprit d’équipe, le jeu s’est rapidement imposé comme une référence du genre chez les amateurs de sensations fortes à plusieurs.

Tout juste enrichi par la Monster Update, R.E.P.O. est jouable gratuitement sur Steam jusqu’à à 19h. Passé ce délai, il restera disponible à 6,33 € au lieu de 9,75 € jusqu’au 13 novembre. Une expérience délirante et angoissante à la fois, idéale pour prolonger un peu l’ambiance d’Halloween entre amis.

