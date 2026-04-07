Ça ne s’arrête décidément plus. Steam vous offre encore un jeu gratuit à conserver aussi longtemps que votre compte existera sur la plateforme. Et comme à chaque fois, il ne faudra pas traîner.

Jouer pourrait bien devenir un luxe dans un futur proche, à mesure que les prix des composants explosent, dopés par la ruée vers l’IA. Heureusement, s’ils doivent dépenser davantage pour améliorer leur configuration, les joueurs PC gardent un avantage de taille par rapport à leurs homologues sur consoles : les jeux gratuits réguliers. Même quand Fortnite bat de l’aile, l’Epic Games Store poursuit sa distribution hebdomadaire de cadeaux, tandis que les abonnés Amazon peuvent en récupérer une dizaine tous les mois via l’offre Prime Gaming. Au festival des jeux gratuits, Steam joue deux partitions : des essais gratuits qui durent généralement le temps d’un weekend, et d’autres offerts définitivement. C’est bien dans cette seconde catégorie que se niche le jeu gratuit Steam du jour.

Un nouveau jeu gratuit Steam à garder

Les jeux gratuits à garder s’enchaînent sur la plateforme. Les plus rapides ont pu mettre la main sur l’excellent House Flipper pendant ce weekend prolongé, et si on est de retour à la maison, il n’est pas question de rénovation cette fois. Changement d’ambiance radical avec ce nouveau jeu gratuit Steam, et on ne peut pas faire plus littéral que Chamber Survival. Comme son nom le laisse amplement entendre, le titre indépendant vous enferme dans une pièce dont vous devez vous échapper par tous les moyens possibles. Un petit survival horror indépendant à cheval entre le simulateur d’escape room, dont le concept tient sur un post-it : fouiller, résoudre quelques énigmes et éliminer des créatures pour vous sortir de cet enfer.

Un jeu gratuit Steam très court, qu’on recommandera surtout aux amateurs de bizarreries un peu à petit budget. L’avantage, c’est que ça ne vous coûtera littéralement rien de l’essayer. Le titre peut ainsi être réclamé avant le 9 avril à 19h00. On rappelle qu’une fois ajouté à votre bibliothèque, ce jeu gratuit Steam y restera aussi longtemps que votre compte perdurera. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée au jeu (voir bouton en fin d’article), puis de cliquer sur le bouton vert « Ajouter au compte » pour le récupérer et économiser 15,79€.