Steam propose aujourd'hui un nouveau jeu gratuit qu'il sera possible de garder à vie si vous le récupérez pendant la durée de l'offre. Il vous reste quelques heures seulement !

Steam propose en ce moment le petit jeu gratuit indépendant Catch Me!, dont le concept est au moins aussi simple que le carton viral Meccha Chameleon. Cerise sur le gâteau, une fois dans votre collection, vous pouvez garder le jeu à vie tant que vous mettez la main dessus avant le 17 juillet.

Steam vous offre un nouveau jeu gratuit à garder à vie

Il n'est pas rare que Steam, ou encore l'Epic Games Store, propose des jeux gratuits qu'ils soient jouables gratuitement pendant une durée limitée, ou qu'ils soient définitivement offerts, si ce n'est même de nouveaux Free-to-Play. Cette semaine, Steam offre le petit jeu Catch Me! et vous pouvez l'ajouter définitivement à votre bibliothèque jusqu'au 17 juillet 2026. Il s'agit d'un petit jeu en ligne à partager avec des potes qui a un concept qui ramène directement à l'enfance.

Catch Me! : un jeu de chat multijoueur et ultra fun

Catch Me!, jouez à chat entre amis

Catch Me! est un jeu de chat en ligne développé par le petit studio ByteRockers' Games. Le jeu est dispo depuis janvier 2023 sur Steam après une phase d'accès anticipé. Le concept reprend l'idée toute simple du jeu de chat qu'on jouait enfant, mais version chaotique et compétitive. Il rejoint donc Meccha Chameleon dans le rang des jeux au concept enfantin, simple et addictif. Jusqu'à quatre joueurs s'affrontent, un seul incarnant le "coureur" qui doit rejoindre des points précis sur la carte sans se faire attraper, pendant que les autres tentent de le rattraper. Dès qu'il est touché, celui qui l'a attrapé devient à son tour le coureur et ainsi de suite.

Dans Catch Me!, actuellement offert sur Steam, chaque niveau se joue comme un circuit de parkour dans lequel on peut interagir avec certains éléments de l'environnement. On peut par exemple sauter par les fenêtres, grimper sur des toits, surfer sur un métro, fermer des fenêtres pour ralentir ses poursuivants, ou encore balancer des objets loufoques pour gêner les adversaires. Un jeu très fun donc, qui propose six cartes inspirées de villes du monde, une bonne quantité de skins et de personnalisation. Catch Me! a rencontré un joli petit accueil sur Steam où les avis sont plutôt positifs. Il est actuellement gratuit sur Steam jusqu'au 17 juillet 2026.