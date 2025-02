Comme chaque semaine ou presque, Steam propose des jeux gratuits. Que ce soit des jeux jouables gratuitement durant plusieurs jours comme si vous les possédiez, de nouveaux free-to-play ou tout simplement des cadeaux à garder définitivement, il y a toujours moyen de se faire plaisir pour trois fois rien sur la plateforme. À l'instar de l’Epic Games Store, la fin de semaine est devenue un rendez-vous incontournable pour les joueurs PC. Et en ce lundi de la mi-février, il est encore tant d’en profiter.

Des centaines de jeux à tester gratuitement, dernière chance !

On allonge un peu le week-end sur Steam puisqu’il est encore tant de profiter du Festival de la coop sur canap’ / Remote Play Together. Outre de très grosse promotion sur des milliers de titres, ce festival Steam vous permet surtout de jouer gratuitement à une pelletée de jeux populaire comme le GOTY Baldur’s Gate 3, Stardew Valley, la plupart des jeux de l'anthologie narrative The Dark Pictures, Golf with your Friends, Overcooked 2 l’excellent et très apprécié Euro Truck Simulator 2 etc. Tous ces jeux font partie des milliers d’autres disponibles à l’essai depuis quelques jours. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’y jeter un œil, c’est votre dernière chance ! Le Festival de la coop sur canap’ / Remote Play Together de Steam s’arrête ce soir aux alentours de 20h.

Un jeu gratuit à garder définitivement sur Steam

Heureusement, il vous reste encore pas mal de temps pour récupérer le jeu gratuit du moment. Steam offre en effet un jeu gratuit a garder définitivement dans sa bibliothèque : Stellar Mess - The Princess Conundrum (Chapitre 1).

Il s’agit d’un point’n’click en 2D qui capitalise à fond sur le rétro. Le jeu transpire les années 80-90 avec sa proposition graphique qui nous ramène des décennies en arrière, mais également avec sa trame ancrée en Argentine en 1991. On y incarne un certain Diego, un homme qui tient un magasin de comics et alimente ses propres délires complotistes en faisant des plans sur la comète. L’homme cherche en effet l’amour, une certaine princesse Lanor, et on va l’y aider. Narration et gameplay à l'ancienne pour ce qui se présente comme une véritable lettre d'amour au genre. Rien que l’interface rappelle les jeux de l’époque. En tout cas Stellar Mess - The Princess Conundrum (Chapitre 1) fait l’unanimité dans les commentaires Steam et a reçu des retours extrêmement positifs. Le jeu est actuellement gratuit et peut être ajouté définitivement à votre bibliothèque jusqu’au 27 février 2025.

Des cadeaux à récupérer et vite

Enfin, sachez que Steam propose toujours quelques bonus gratuits pour venir alimenter votre stock de cosmétique et personnaliser votre profil. Icône, bannière, emote… tout ou presque est customisable sur Steam et une boutique dédiée permet d'échanger des points (que l’on gagne en consommant et en utilisant Steam). Parfois, lors de certains évènements, plusieurs de ces cosmétiques sont offerts. C’est le cas en ce moment avec une collection liée au Festival Lunaire 2025 et le Festival de la coop sur canap’ / Remote Play Together. Pensez donc à faire un petit détour en allant sur Steam pour récupérer tout ça !