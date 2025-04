Plateforme incontournable pour les joueurs PC, Steam propose très souvent de quoi s’occuper sans verser un centime. Que ce soient des jeux gratuits à ajouter définitivement à sa bibliothèque, des versions d’essais ou encore un nouveau free-to-play, il y a presque toujours de quoi faire. Pour ce début de semaine, il vous reste encore un peu de temps pour réclamer un très bon jeu gratuit que vous pourrez ensuite conserver indéfiniment. Steam offre également quelques cadeaux dans la foulée.

Un jeu gratuit de plus à ajouter à votre collection Steam

Le jeu gratuit du moment est un titre assez atypique. Il s’agit d’Atmasphère, un jeu que l’on pourrait qualifier de plateforme où l’on doit parcourir des niveaux en incarnant une boule. Il faudra jouer les équilibristes à travers de véritables parcours du combattant jonchés de pièges et collecter des pierres précieuses pour impressionner notre bien aimée. Oui, c’est un peu perché. Atmasphère est salué par les joueurs pour son gameplay simple et addictif. Un jeu qui fait passer le temps, peut-on lire dans les commentaires, mais qui s’avère aussi avoir quelques problèmes non résolus, notamment en ce qui concerne les succès à débloquer. Pas de quoi piquer une crise, mais c’est tout de même gênant pour les complétistes. Quoi qu’il en soit c’est la dernière ligne droite. Atmasphère est à récupérer gratuitement sur Steam jusqu’au 23 avril 19h. Passé ce délai, il redeviendra payant.

Un DLC gratuit pour l'un des meilleurs jeux de ces derniers mois

En plus de ce jeu gratuit, Steam offre du contenu pour l’un des meilleurs RPG de ces dernières années : Like a dragon : Pirate Yakuza in Hawaii. Un jeu déjanté et très largement salué par les critiques et les joueurs.

Si vous avez déjà succombé à l’appel du grand large, sachez que vous pouvez venir réclamer un DLC gratuit pour le jeu comprenant une tenue spéciale. Il s’agit ni plus ni moins que du costume emblématique de Kazuma Kiryu « Dragon de Dojima ». Vous avez jusqu’au samedi 26 avril 2025 pour venir récupérer votre DLC gratuit sur Steam. Vous devez bien évidemment avoir le jeu complet dans votre bibliothèque pour réclamer ce premier cadeau.

Encore plus de cadeaux offerts sur Steam

Enfin, Steam offre quelques petits bonus gratuits à tous ses joueurs cette fois par le biais de sa boutique de cosmétiques. Si vous êtes un utilisateur régulier, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est possible de customiser son profil grâce à des cadres, des icônes ou encore tout un tas d’emotes. Régulièrement, Steam propose ici du contenu totalement gratuit et c’est le cas en ce moment. Il est en effet possible de récupérer trois petits cadeaux pour compléter sa collection : un avatar animé, un cadre ainsi qu’un autocollant animé. Tous les objets sont disponibles dans la boutique de points dans la section du Festival Pousse-blocs.

Source : Steam