Steam gâte ses joueurs avec plusieurs cadeaux pour des jeux très populaires et un jeu gratuit à garder définitivement. Faites vite par contre, il ne reste plus beaucoup de temps.

Chaque semaine, les joueurs PC ont plusieurs rendez-vous inratables pour faire des économies. Plusieurs plateformes, comme Epic Games Store ou encore Steam, proposent des jeux gratuits. Que ce soit des titres à ajouter définitivement à sa bibliothèque, des jeux gratuits pour une durée limitée ou même de nouveau free-to-play, il y a toujours moyen de jouer sans mettre la main au portefeuille. Cette semaine, Steam propose encore une fois un jeu gratuit à garder définitivement, mais également plusieurs surprises pour l’un de ses jeux les plus populaires.

NOTE : le jeu gratuit et autres contenus peuvent ne plus être disponibles suivant le moment où vous lisez cet article. On a aucun pouvoir là-dessus, mais on le précise quand même.

Steam vous offre un jeu gratuit que vous pouvez garder à vie

Cette semaine, Steam vous propose une virée en enfer, dans un univers sombre et délirant. Le jeu gratuit offert est un jeu de tir façon roguelite plutôt apprécié, mais clairement pas fait pour tout le monde. Son nom, c’est Golden Light. Un jeu indépendant développé par Mr/ Pink dans lequel on incarne un pauvre bougre perdu dans un univers où les objets veulent sa peau. Chaque niveau que vous traverserez sera généré de manière procédurale et toutes vos armes (loufoques) sont aléatoires. Les ennemis ? Ce sont des objets, des entités cachées déguisées en objets parfaitement anodins. Quelques sueurs froides sont donc au programme de ce jeu quelque peu dérangeant, mais dont la recette fonctionne parfaitement. Golden Light a reçu des retours très positifs, notamment sur Steam. Le jeu est gratuit en ce moment, donc profitez en tant qu’il est encore temps, l’offre se termine ce lundi 24 février en fin de journée !

Plein de cadeaux pour l’un des meilleurs free-to-play de la plateforme

Comme souvent, il y a de nombreux festivals sur Steam ces derniers temps. En ce moment, l’éditeur Wargaming est en plein sous le feu des projecteurs. Du coup, pour fêter ça, de nombreux DLC sont offerts gratuitement pour les free-to-play bien connus de l’éditeur. On parle ici de World of Warplanes, World of Tanks ou encore World of Warships. Des jeux de simulation de guerre multijoueur dans lesquels on pilote divers engins de guerre terrestres, maritimes ou aériens suivant le jeu auquel vous jouez. Chaque titre propose des dizaines de véhicules historiques, de nombreux éléments cosmétiques à déverrouiller, ainsi qu’une multitude d'options pour les personnaliser et remporter chaque bataille. Des jeux complets, très joués et particulièrement appréciés sur Steam.

Vous pouvez donc dès maintenant réclamer plusieurs DLC pour vos jeux favoris et même quelques éléments pour customiser votre profil Steam si le cœur vous en dit. Tous les liens sont juste-là