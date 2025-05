Chaque semaine, c’est la même routine. Plusieurs géants du marché proposent mille et une façons de jouer à moindre coût. Que ce soit en offrant des jeux à garder à vie, à l’instar de l’Epic Games Store, ou des jeux gratuits pour une durée limitée, chose qu’affectionne particulièrement Steam. On ne compte plus non plus les nouveaux free-to-play ou les versions d’essai qui se multiplient sur toutes les plateformes. Cette semaine sur Steam, c’est l’un des meilleurs jeux de simulation de course auto qui est gratuit pour une durée très limitée, et vous aurez même encore quelques cadeaux à réclamer, toujours dispo.

Un énorme jeu gratuit sur Steam pour une durée limitée

Les jeux de simulation de courses auto ont toujours rencontré un gros succès. Sur Steam, il y a même tout un tas de titres moins connus du grand public qui cartonnent. Cette semaine en revanche, c’est bien une hyper star du genre qui est jouable gratuitement durant un long weekend. Un jeu gratuit XXL pour jouer les prochains jours, ça vous tente ? En plus samedi il annonce une météo capricieuse sa tombe plutôt bien.

Faites donc chauffer la gomme sur Forza Motorsport à partir du 2 avril 2025. Le dernier volet de la licence, à ne pas confondre avec Forza Horizon 5 qui n'est pas la même chose, est totalement gratuit durant quelques jours et s’offre à vous comme si vous en étiez le propriétaire. Vous pourrez donc profiter du jeu dans son entièreté, tester ses différents modes, son multijoueur par exemple et commencer à collectionner les bolides en remplissant votre garage. Le jeu est d’ailleurs reconnu pour son extrême fidélité graphique avec des voitures plus vraies que nature et une excellente retranscription des sensations de conduite. Forza Motorsport est gratuit dès à présent sur Steam et l’offre est valable jusqu’au lundi 5 mai dans la journée.

Sachez que toute votre progression sera sauvegardée et pourra être réutilisée dans le jeu complet en cas de passage à la caisse. Forza Motorsport profite par ailleurs de cette période de gratuité pour sabrer son prix, histoire de séduire les joueurs. Le jeu est actuellement affiché à 34,99€ au lieu de 70€, soit - 50%. Une jolie promo.

Des cadeaux sympas toujours disponibles

En plus de cet excellent jeu gratuit pour quelques jours, Steam offre toujours quelques petits cadeaux pour remercier ses utilisateurs. Vous pouvez dès maintenant vous rendre dans la boutique de points pour récupérer plusieurs cosmétiques gratuitement. Il s’agit là d’un avatar animé, d’un cadre d’avatar ainsi que d’un autocollant animé. Ces objets numériques totalement optionnels sont faits pour personnaliser votre profil Steam. En général, il faut utiliser des points pour mettre la main dessus. Des points que l’on récupère en remplissant des défis sur la plateforme notamment, et en achetant des jeux ou contenus sur la plateforme par exemple.

