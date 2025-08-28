Chaque semaine plusieurs magasins en ligne proposent tout un tas de bons plans, dont des jeux gratuits. L’Epic Games Store, Steam ou encore GoG et Prime Gaming sont les champions dans le domaine. Que ce soient des jeux gratuits à garder définitivement, de nouveaux free-to-play ou des jeux jouables gratuitement pour une durée limitée, il y a toujours de quoi faire. Cette semaine sur Steam c’est un très bon jeu indé 100% français que vous pouvez ajouter à votre collection et de nouveaux objets numériques sont également disponibles pour tout le monde.

Un excellent jeu gratuit à récupérer définitivement sur Steam

Le nouveau jeu gratuit sur Steam en ce moment est un mélange de narration, de choix cruciaux et de survie. Voilà ce qui fait le sel de Dead in Bermuda, un jeu développé par le studio français Ishtar Games. Dans ce petit jeu indé, il faudra assurer la survie d’un groupe d’individus coincés dans les Bermudes. Chaque personnage a ses propres forces et faiblesses, mais aussi son propre caractère et une manière différente d’encaisser les évènements. Sous la forme d’un point & clic, Dead in Bermuda est un titre qui ne pardonne pas, mais qui offre aussi pas mal de rejouabilité.

Explorez votre environnement, gérez vos ressources et assurez-vous que vous groupe conserve un mental d’acier tout en essayant de trouver un moyen de sauver tout le monde, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez récupérer ce jeu gratuit dès maintenant et l’ajouter définitivement à votre bibliothèque Steam. L’offre est toutefois limitée dans le temps et vous n’aurez que jusqu’au 29 août 19h pour en profiter.

Il y a aussi des cadeaux pour tout le monde

En plus du jeu gratuit, Steam propose de nouveaux objets numériques pour faire grossir votre collection. Ces cosmétiques, que l’on échange habituellement avec des points gagnés en utilisant Steam, sont ici totalement gratuits. Ils ne coûtent rien, pas même les fameux points virtuels habituels. Vous pouvez donc dès maintenant réclamer un avatar, un cadre et un autocollant, tous animés et sur le thème du Festival du jeu de tir à la 3e personne actuellement en cours sur la plateforme. Il s’agit d’un festival à thème comme il y en a souvent durant lequel vous retrouverez une large sélection de jeux de TPS avec des démos, des jeux gratuits et surtout des promotions.

