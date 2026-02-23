La semaine dernière, Steam proposait un très bon jeu gratuit à récupérer et à garder définitivement dans sa collection ainsi qu'un DLC pour un autre titre très populaire. L'offre est encore valide, mais ne va pas tarder à expirer, c'est donc votre toute dernière chance pour en profiter.

Un jeu gratuit sur Steam, clin d'œil à Super Meat Boy

Les fans de Super Meat Boy et autres jeux de plateforme hardcore du genre peuvent dès maintenant récupérer Brother!!! Save Him! sur Steam. Ce jeu gratuit vous met dans la peau d'un petit magicien qui cherche à sauver son frère. Pour ce faire, il va devoir voyager à travers des niveaux bourrés de pièges et d'ennemis. Véritable die & retry, le jeu est exigeant et fera appel à votre sens de l'observation mais aussi à vos réflexes. Sur le chemin, quelques boss tenteront de vous faire mordre la poussière, il faudra alors faire appel à vos talents de sorcier pour en venir à bout. Brother!!! Save Him! peut être récupéré gratuitement sur Steam dès maintenant et ce jusqu'au 24 février aux alentours de 19 heures.

Brother!!! Save Him! actuellement gratuit sur Steam

Un DLC gratuit pour un jeu hyper apprécié

Enfin, il sera possible de mettre la main sur un DLC pour l'excellent Voidtrain. Dans ce jeu de survie, vous devrez survivre à bord d'un train qui voyagera à travers le vide dans des environnements surréalistes. Seul ou accompagné d'amis, il faudra récupérer des ressources pour améliorer votre train, mais aussi vous fabriquer de l'équipement indispensable pour votre survie. En parallèle, il faudra explorer cet étrange monde pour en percer tous les mystères et trouver une sortie à ce cauchemar qui semble sans fin. Voidtrain a cartonné sur Steam et sur les autres plateformes. Aujourd'hui, vous pouvez encore récupérer un pack de cosmétiques gratuit contenant tout ce qu'il faut pour personnaliser votre train et votre tenue. L'offre expire toutefois le 23 février à 19 heures. Il faudra évidemment avoir le jeu pour en profiter mais là aussi ça tombe bien puisque Voidtrain est en promo à 14,99 €.