Dotemu a créé la surprise durant le Pixel Arcadia retro Showcase. Le studio indépendant a dévoilé la sortie d'un nouveau jeu gratuit sur PC via Steam.

Un nouveau jeu gratuit et multijoueur vous attend sur Steam. Si vous êtes un amateur de jeux indé et rétro, alors cette nouveauté devrait vous plaire. Dévoilée par plus tard qu'hier soir, soyez l'un des premiers à découvrir la dernière production estampillée Dotemu, le studio français à qui on doit les récents Marvel Cosmic Invasion et le phénomène Absolum.

Blasterbug, le nouveau jeu gratuit de Dotemu sur Steam

Dotemu a surpris tout le monde hier soir durant l'événement Pixel Arcadia avec un shadowdrop inattendu. Le studio indé a dévoilé Blasterbug Last Bug Standing, un party game qui vous invite à créer le chaos jusqu'à 8 joueurs en multi local. En plus de cela, il s'agit d'un jeu gratuit à retrouver sur Steam.

Si Dotemu nous a habitués aux expériences à vivre en multi, on le connaissait davantage sur le segment des jeux de combats. Ici, l'équipe sort de sa zone de confort pour un jeu gratuit sur Steam où vous incarnez des insectes dans un univers inspiré de Bomberman.

On retrouve toutefois l'ADN du studio avec ce style néorétro coloré et une bonne dose d'humour. Au total, ce jeu gratuit Steam vous permettra d'incarnez jusqu'à 15 personnages insectoïdes différents à travers 5 modes qui mêlent action et arcade :

Death Battle : un mode Battle Royale où le dernier survivant l'emporte

: un mode Battle Royale où le dernier survivant l'emporte Coin Battle : une course aux pièces où le plus riche gagne la partie

: une course aux pièces où le plus riche gagne la partie Crown Battle : conservez la couronne pour l'emporter

: conservez la couronne pour l'emporter Paint Battle : une bataille de territoire avec de la peinture

: une bataille de territoire avec de la peinture Party Battle : un méli-mélo général des 4 autres modes









© Dotemu

Un pack à petit prix avec Absolum

Dotemu a même fait un clin d'œil à son dernier jeu phénomène dans Blasterbug. Eh oui ! Le nouveau jeu gratuit de Steam mettra aussi en scène l'épéiste Galandra d'Asbolum. Sans compter l'arène Jaroba, dont l'esthétique fantasy devrait vous rappeler des souvenirs si vous avez déjà goûté au fameux rogue'm up.

Mais si vous ne connaissez pas encore Absolum, Dotemu a pensé à tout. Ainsi, vous pouvez retrouver un pack compilation avec Blasterbug Last Bug Standing à seulement 1,99 € sur Steam. Toutes le informations sont à retrouver directement sur la fiche du jeu.