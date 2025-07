Steam offre un nouveau jeu gratuit cette semaine et vous pouvez une fois de plus le conserver à vie dans votre bibliothèque. Notez tout de même que l'offre est à durée limitée, il ne faudra donc pas trop réfléchir avant de se lancer.

Chaque semaine en général, les joueurs PC peuvent jouer sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. On pense de suite aux jeux gratuits de l’Epic Games Store et à Steam, qui propose toujours quelque chose. Jeux gratuits à garder dans sa collection, période d’essai, ou titre jouable gratuitement pour un temps limité… les bonnes affaires sont partout. Cette semaine sur Steam, c’est un jeu extrêmement bien apprécié et installé depuis très longtemps qui est offert à tous et que vous pouvez surtout garder définitivement. L’offre est toutefois limitée dans le temps !

Un excellent jeu gratuit à récupérer sur Steam

Ce jeu gratuit a déjà été offert à plusieurs reprises, il cartonne et fédère toujours plusieurs milliers de joueurs chaque jour, c’est l’excellent Black Desert Online qui est une fois de plus gratuit sur Steam cette semaine. Il s’agit d’un MMO très bien installé qui tire sa force dans sa grande générosité de contenu. Il propose en effet une grande quantité de classes différentes, mais pas que. En général, les fans saluent également les graphismes plutôt jolis et la direction artistique et on ne peut pas vraiment leur donner tort. Black Desert Online est très joli, même encore aujourd’hui, en plus de tourner comme un charme sur la plupart des configurations PC, même moyennes.

Le jeu propose aussi bien du JCE que du JCJ, des donjons et autres boss mondiaux à vaincre. Sans compter toutes les petites choses habituelles que l'on peut faire à côté comme les activités récurrentes ou encore divers métiers d'artisanat et de la pêche. Black Desert Online est donc hautement recommandable pour les amateurs de MMO ou les curieux. Pour les nouveaux, sachez que plusieurs serveurs restent abordable, notamment les serveurs saisonniers qui sont en rotation régulière.

Comment ajouter Black Desert Online gratuitement à sa bibliothèque ?

Black Desert Online est gratuit sur Steam jusqu’au 10 juillet 2025 aux alentours de 19h. Durant ce créneau, vous pouvez l’ajouter définitivement à votre bibliothèque et le conserver à vie. Pour le récupérer rien de plus simple, il suffit de se rendre sur la page Steam du jeu et de l’ajouter simplement à sa collection. Notez par ailleurs que si le jeu propose quelques achats en jeu via sa boutique, aucun abonnement mensuel n’est requis pour y jouer à l'instar de Guild Wars 2 par exemple. En le récupérant gratuitement donc, vous pourrez profiter d’un jeu XXL extrêmement généreux sans verser un centime.

