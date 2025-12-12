Steam permet, pour ce mois de décembre, de récupérer un jeu gratuitement, et en plus il est très bon. Une véritable aubaine, car c’est le genre de titre sur lequel vous risquez de passer beaucoup de temps.

Comme très souvent désormais, Steam permet régulièrement de récupérer des jeux gratuits ou, à défaut, de les tester gratuitement pendant une période donnée. Mais cette fois, il s’agit bien de la première catégorie. Autrement dit, vous récupérez le jeu et vous le gardez ensuite définitivement dans votre bibliothèque. Pas mal, non ?

Un très bon jeu gratuit sur Steam

Bonne nouvelle pour les amateurs de MMORPG. Black Desert Online est actuellement proposé gratuitement sur Steam. Une offre temporaire qui permet d’ajouter définitivement le jeu à sa bibliothèque. Sorti en 2017 sur PC, le titre de Pearl Abyss s’est imposé au fil des années comme l’un des MMO les plus populaires du marché, avec plus de 20 millions de joueurs revendiqués dans le monde. L’occasion est donc idéale de découvrir ou redécouvrir cette référence du genre sur Steam.

Black Desert Online sur Steam se distingue avant tout par son approche très orientée action. Ici, pas de ciblage automatique classique. Les combats reposent sur des enchaînements de compétences, des déplacements constants et un vrai sens du timing. Chaque classe possède son propre style de jeu, souvent très technique, avec des animations spectaculaires et un rythme soutenu. Le monde ouvert est vaste et cohérent, avec des régions très variées, des villes animées et de nombreuses zones dangereuses à explorer. Le moteur propriétaire de Pearl Abyss permet encore aujourd’hui d’afficher des environnements détaillés, renforcés par une version remastérisée qui améliore les effets de lumière, les textures et la distance d’affichage.

Une personnalisation de personnage toujours folle

C’est l’un des arguments historiques du jeu gratuit ici sur Steam, et il reste d’actualité. Black Desert Online propose un outil de création de personnage extrêmement poussé. Taille, morphologie, traits du visage, posture, regard, coiffure, carnation. Tout peut être ajusté avec une précision rarement égalée dans le genre. Cette liberté permet de créer des personnages vraiment uniques, loin des archétypes habituels des MMORPG. Un point souvent mis en avant par la communauté, et qui participe fortement à l’identité du jeu.

Le JcJ occupe aussi une place centrale dans Black Desert Online. Les joueurs peuvent s’affronter lors de guerres de conquête et de géoconflits à grande échelle, généralement organisés autour des guildes. Ces affrontements mobilisent des dizaines de participants, avec des objectifs stratégiques clairs, des châteaux à défendre et des territoires à contrôler. Si le jeu est actuellement gratuit à l’acquisition sur Steam, Black Desert Online repose sur un modèle avec achats en jeu. La boutique propose des objets cosmétiques, mais aussi des éléments facilitant la progression ou le confort de jeu. Certains systèmes reposent également sur des mécaniques aléatoires, ce qui peut diviser selon le profil des joueurs...

Source : Steam