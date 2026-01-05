Comme souvent, les joueurs PC peuvent profiter de différentes offres pour jouer à moindre coût. Que ce soit avec l'Epic Games Store qui offre des jeux gratuits tous les jeudis, ou encore avec Amazon Luna (ex Prime Gaming) et Steam bien entendu. Jeux gratuits pour une durée limitée ou à garder définitivement, nouveaux free-to-play, version d'essai XXL… il y a toujours de quoi faire. Aujourd'hui sur Steam, c'est un petit jeu ultra coloré et bien noté qui est offert et que vous pouvez ajouter définitivement à votre collection.

Un jeu gratuit à garder à vie qui roule sa bosse sur Steam

Prenez Alt F4, Fall Guys, Monkey Ball et un hamster, puis mélangez le tout activement. Voici la recette de Billie's Wheelie, un jeu de plateforme hardcore très coloré et jouable en coopération. Le jeu est gratuit sur Steam en ce moment et ce jusqu'au 10 janvier 2026 aux alentours de 19 h pétantes. Jouable seul ou en coopération jusqu'à 8 joueurs en simultané, Billie's Wheelie vous propose d'incarner un petit hamster tout mignon enfermé dans une boule. Votre rongeur devra ensuite parcourir des niveaux jonchés de pièges et d'ennemis en récoltant divers bonus sur son chemin. Un jeu à la patte graphique colorée et attractive, mais qui cache en réalité une expérience difficile et parfois rageante qui n'est pas sans rappeler Alt F4 ou dans une moindre mesure le déjanté Fall Guys.

D'après les avis Steam, Billie's Wheelie est en tout cas suffisamment amusant pour s'y perdre quelques heures. Les notes sont globalement positives, bien que certains joueurs pointent du doigt une maniabilité un peu compliquée pour pas grand-chose. Vous pouvez de toute façon vous faire votre propre avis sans avoir à mettre la main au portefeuille puisque le jeu est gratuit sur Steam et vous pouvez même le conserver définitivement dans votre collection.

Source : Steam