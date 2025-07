Un nouveau jeu gratuit est disponible sur Steam, mais il faut faire vite pour le récupérer et l'ajouter définitivement à sa collection. C'est un petit jeu indé très bien noté et apprécié par les joueurs.

Comme souvent, il existe moult façons de jouer à petit prix, ou sans même verser un centime, comme c’est le cas régulièrement sur Steam et l'Epic Game Store. Jeux gratuits pour un temps limité, définitivement offerts, free-to-play… il y a toujours de quoi faire. Cette semaine, un petit jeu très bien noté est récupérable gratuitement et vous pouvez le garder à vie, à la seule condition qu’il faut se dépêcher pour profiter de l’offre. Pas de gros AAA offert sur Steam cette fois, mais un jeu gratuit indépendant qui a visiblement touché son public. Le jeu est en effet hyper bien noté avec une moyenne générale « très positive » ce qui est plutôt un très bon signe d’autant qu’il y a plus de 590 avis enregistrés, ce qui n’est pas rien.

Un peu jeu très bien noté offert est sur Steam

Ce jeu gratuit Steam, c’est Barro GT, un jeu de course low poly qui fait la part belle aux succès d’arcade des années 80. Un jeu à l'ancienne donc qui propose pas moins de 26 véhicules différents à piloter ainsi que plus d'une vingtaine de circuits. Plusieurs modes de jeu sont également disponibles, notamment pour se hisser au sommet des classements et bien qu’il soit principalement conçu pour être joué en solo, un mode multijoueur jusqu’à 4 en local est disponible. Un fait notable pour ce jeu gratuit Steam, puisque qu'extrêmement rare sur PC pour le coup où l’on préfère généralement le multijoueur en ligne.

On aura donc le droit à un contenu plutôt généreux pour un jeu vendu moins de cinq euros et ici totalement gratuit sur Steam. Barro GT fait partie de toute une franchise de jeux estampillés Barro qui propose à chaque fois une expérience old school et minimaliste, mais toujours appréciée par les fans. L’autre force évidente de ce petit jeu c’est qu’il pourrait tourner sur un grille-pain tant il est peu gourmand. Il n’y a donc pas de raison de ne pas se laisser séduire. Vous pouvez récupérer votre jeu gratuit Steam dès maintenant, et ce jusqu'au 4 aout prochain aux alentours de 19h. Il sera alors ajouté à votre bibliothèque définitivement et vous pourrez donc le conserver à vie. Toutefois, après l’heure, ce n’est plus l’heure et si vous ne profitez pas de l’offre maintenant, le jeu retrouvera son prix initial de 4,90€.

Un peu de gameplay par la chaine Youtube Racing Game Mania TV

Source : steam