Difficile de passer à côté des bons plans quand on traîne un peu sur les plateformes comme Epic Games Store ou Steam. Régulièrement, on y trouve des jeux gratuits à ajouter à sa collection, parfois pour quelques jours, parfois pour toujours. Cette semaine, c’est un petit jeu indé qui crée la surprise : offert pour une durée limitée, il pourra être conservé à vie, à condition d’être rapide. Il ne s’agit pas d’un gros titre AAA, mais d’un jeu très apprécié des joueurs, avec une évaluation globale très positive. Plus de 590 avis viennent confirmer qu’il ne faut pas le sous-estimer.

Un très bon jeu gratuit sur Steam

Le jeu offert en ce moment sur Steam s’appelle Barro GT. C’est un petit jeu de course à l’esthétique low poly, directement inspiré des classiques arcade des années 80. Sous ses airs rétro, il cache un contenu étonnamment riche : 26 véhicules à débloquer, plus de 20 circuits et plusieurs modes de jeu pour varier les plaisirs. Et si l’expérience est pensée avant tout pour le solo, un mode multijoueur local jusqu’à 4 joueurs est aussi de la partie, une option assez rare sur PC pour être soulignée. Parfait pour en profiter entre amis, ou même en famille si vous en avez l’occasion.

Bref, un jeu simple mais généreux, vendu habituellement moins de 5 euros… et aujourd’hui totalement gratuit. Barro GT fait d’ailleurs partie d’une petite série de titres « Barro » qui misent toujours sur une ambiance old school minimaliste, mais qui parlent aux fans du genre. Autre atout non négligeable : il tourne sur quasiment n’importe quelle machine, même modeste via Steam. Si vous avez un PC un peu ancien, pas de souci à vous faire. Le jeu est disponible gratuitement jusqu’au 4 août à 19h, et une fois ajouté à votre bibliothèque, il est à vous pour toujours. Mais attention : passé ce délai, il repassera à son prix d’origine, soit 4,90 €. Donc si vous êtes curieux, c’est le moment ou jamais pour cliquer. Et puis le mois d’août, c’est vraiment le moment idéal pour découvrir de nouveaux jeux. Ça rappelle les souvenirs des grandes vacances scolaires… un vrai petit plaisir. Sur Steam.

Source : Steam