Chaque fin de semaine augure de belles découvertes pour les joueuses et les joueurs. De fait, c'est l'occasion idéale pour tester des jeux gratuits, en particulier sur PC. On pense évidemment au cadeau hebdomadaire de l'Epic Games Store ou encore aux nouveautés à garder à vie grâce à l'abonnement Prime Gaming. Il ne faudrait pas oublier non plus Steam, qui vous donne accès à deux titres plutôt appréciés, mais faites vite pour en profiter.

La suite d'un bon jeu gratuitement dispo sur Steam

Ça vous dit de passer le week-end jusqu'à 8 joueurs à terrasser des zombies ? C'est ce que vous permet Tom Banner Studios avec son dernier titre : No More Room in Hell 2 ! Toujours proposé en accès anticipé, ce jeu d'action et de survie s'offre à vous tout le week-end sur Steam et bénéficie d'une remise de 20 % pendant quelques jours si l'expérience vous plaît.

Pour vous faire découvrir la mise à jour « Reanimation », No More Room in Hell 2 est gratuit du 17 au 21 avril dans la matinée sur Steam. Plongez en FPS dans les scénarios horrifiques de la version originale et accédez en plus au nouveau contenu fraîchement ajouté. Deux nouvelles cartes sont par exemple accessibles, ainsi que de nouvelles armes et un gameplay encore plus riche.

Barotrauma, un très bon jeu gratuit

Décidément, l'horreur est au rendez-vous sur Steam ce week-end ! Également gratuit du 17 au 21 avril, Barotrauma vous propose une expérience de survival-horror en coopération à bord d'un sous-marin immergé. Édité par Deadalic Entertainment, le jeu a reçu un très bon accueil sur la boutique de Valve. De fait, avec plus de 50 000 évaluations, la critique est « très positive ».

Dans ce très bon jeu gratuit, vous évoluerez donc dans un sous-marin avec des missions à remplir. Coordonnez-vous avec les membres de votre équipage pour atteindre vos objectifs. Toutefois, prenez garde, car les monstres rôdent dans Barotrauma. Là encore, si le jeu vous plaît, Steam vous fait une ristourne de 50 % jusqu'au 26 avril !