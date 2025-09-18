Chaque semaine, les plateformes favorites des joueurs, comme Steam ou encore l’Epic Games Store, font le plein de bonnes affaires dont des jeux gratuits. Qu’ils soient offerts pour être ajoutés à votre bibliothèque définitivement, ou joués gratuitement pour une durée limitée, il y a toujours de quoi faire. Cette semaine, en plus d’un jeu gratuit, un petit cadeau est offert aux joueurs amateurs de Counter Strike.

Un nouveau jeu gratuit à récupérer sur Steam

Les joueurs PC peuvent dès aujourd’hui réclamer un nouveau jeu gratuit qui ne devrait pas les laisser indifférents. On parlera d'ailleurs plus d’expérience que vraiment de jeu tant ce titre est atypique. Dans Away, le joueur suit les derniers instants d’un héros qui passe l’arme à gauche. Avec sa direction artistique épurée, tout en noir et blanc, Away nous raconte la fin de ce personnage anonyme à nos yeux. Il tentera de nous transmettre un message en un très bref instant. Away est curieux et cryptique et pourrait bien attiser votre curiosité, alors pourquoi ne pas l’essayer ? Le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 24 septembre 2025, période durant laquelle vous pouvez l’ajouter définitivement à votre collection.

Un cadeau gratuit pour les fans de Counter Strike

En plus de ce petit jeu gratuit, les amoureux de Counter Strike pourront récupérer gratuitement un pack anniversaire pour Counter Strike Nexon. Le free-to-play conçu par et pour les fans offre un petit cadeau à ses joueurs fidèles pour fêter son 11e anniversaire. C’est en effet en 2014 que le jeu est sorti avec la bénédiction de Valve. Un free-to-play qui offre l’expérience Counter Strike originelle et une tonne de contenu communautaire, dont des modes créatif et JcE. Aujourd’hui, c’est un pack comprenant plusieurs objets qui est offert à tous les joueurs. Ce DLC comprend un Spray FEVER, une skin d’arme du même thème, une médaille spéciale et un Pass d’arme transcendance de 11 jours.