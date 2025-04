Une fois de plus, Steam permet de récupérer gratuitement un jeu, qui cette fois mettra à l’épreuve vos réflexes et votre matière grise. De quoi s’agit-il exactement ?

Vous aimez les jeux courts, malins, et un peu casse-tête ? Bonne nouvelle : AtmaSphere est gratuit sur Steam jusqu’au 23 avril. Et franchement, ce serait dommage de passer à côté. C'est toujours bon à prendre pour agrandir sa bibliothèque de jeu et varier les plaisirs. Car oui, Epic Games et GOG ne sont pas les seules plateformes où l’on peut récupérer des jeux gratuits.

Une boule, de l’amour… et beaucoup de pièges sur ce jeu gratuit Steam

Dans AtmaSphere sur Steam, vous incarnez Ballard, une petite balle bien décidée à rejoindre Ballerina, l’élue de son cœur. Mais attention, le chemin est loin d’être tranquille. Le jeu se déroule dans un monde médiéval suspendu dans les airs. L’objectif est simple : rouler jusqu’à la fin du niveau sans tomber. Sur le papier, rien de bien méchant. Mais en pratique, c’est une autre histoire.

AtmaSphere repose sur une mécanique ultra basique : vous faites rouler Ballard et vous évitez les pièges. Pourtant, l’équilibre entre simplicité et difficulté fonctionne à merveille. Les niveaux sont courts, mais bien pensés. Il y en a 30 au total, tous faits à la main. Plus vous avancez, plus c’est corsé. Les plateformes deviennent minuscules. Les pièges plus vicieux. Et vos nerfs… plus tendus. Mais c’est justement ce qui rend le jeu aussi prenant. On échoue souvent, mais on recommence toujours. Parce qu’on sent qu’on va y arriver.

Une ambiance zen qui cache bien son jeu

Visuellement, c’est mignon sans être incroyable. Les décors médiévaux sont simples mais efficaces. Là où AtmaSphere surprend sur Steam, c’est sur l’ambiance sonore. Les musiques sont douces. On entend la pluie tomber en fond. L’ambiance est presque relaxante… jusqu’au moment où vous tombez dans le vide pour la douzième fois. Ce contraste marche très bien. Il rend l’expérience à la fois apaisante et stressante. Un drôle de mélange, mais plutôt réussi.

En bonus, le jeu propose 107 succès Steam. De quoi rajouter un peu de défi pour les complétionnistes. Et comme les niveaux sont courts, ça pousse à tout explorer sans se lasser. ;C’est gratuit. Mais ce n'est pas pour longtemps. C’est sans doute le plus gros argument : AtmaSphere est disponible gratuitement sur Steam jusqu’au 23 avril à 19h. Une fois ajouté à votre bibliothèque, il est à vous pour toujours. Bref, vous n’avez rien à perdre. Et avec ses niveaux courts, c’est parfait pour une petite session rapide entre deux jeux plus gros.

Source : Steam