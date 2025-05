Quand on pense aux bons plans sur PC, c’est généralement l’Epic Games Store qui nous vient immédiatement à l’esprit. Il faut dire que depuis son lancement, la boutique des papas de Fortnite a offert plus de 500 jeux gratuits à l’ensemble des utilisateurs et sans aucune contrepartie. Elle n’est cependant pas la seule plateforme à gâter les PCistes. GOG y va aussi de ses productions offertes lorsqu’il s’agit de promouvoir ses soldes, quand Amazon et son Prime Gaming permettent aux abonnés de mettre la main sur une vingtaine de titres supplémentaires tous les mois. Puis il y a le cas de Steam, qui oscille entre essais gratuits le temps d’un weekend et jeux à garder à vie. C’est bien dans cette seconde catégorie que se trouve le bon plan du jour.

Par Toutatis, un nouveau jeu gratuit Steam !

Ça arrive de plus en plus régulièrement, ce n’est pas sur la plateforme de Valve qu’il faut se tourner, même si le jeu gratuit sera bien disponible dessus. La boutique américaine Fanatical ne ménage pas ses efforts pour se faire connaître. Elle commence à se faire une petite réputation auprès des joueurs français à force d’offrir ponctuellement des jeux gratuits Steam. En effet, de temps à autre, elle propose à quiconque le veut de récupérer des clés de jeux de divers horizons et calibres. C’est peut-être la nouvelle série d’animation Netflix produite par Alain Chabat qui lui a donné des idées, mais cette fois Fanatical distribue gratuitement des clés Steam d’Asterix & Obelix XXL Romastered.

Remaster du jeu XXL d’origine, cette nouvelle version comprend des graphismes améliorés, des améliorations de gameplay, des animations retravaillées et surtout quatre nouveaux modes de jeu. Le mode rétro, pour retrouver les graphismes d’antan, le mode Parcours, où il est question de récolter des pièces dans le temps imparti, le Contre le Sablier, une course contre la montre et enfin le mode Extrême pour les amateurs de difficulté. Un jeu gratuit Steam plutôt sympathique, surtout pour les plus jeunes.

Envie de taper du Romain ? C’est simple comme tout. Pour récupérer ce jeu gratuit Steam, vous n’avez qu’à vous rendre sur la page dédiée à ce cadeau, directement sur le site de Fanatical. De là, vous n’aurez qu’à cocher la case pour vous abonner à la newsletter, l’une des deux seules conditions pour obtenir votre bon plan du jour. Ensuite, vous n’avez qu’à cliquer sur « ajouter au panier » et le tour est joué. L’autre condition sert à éviter les abus. Vous devrez en effet lier votre compte Steam à celui du site et d’avoir fait au minimum 5€ d’achats sur la plateforme de Valve. Autant dire que cela relève de la formalité à ce stade. Une fois fait, le code de votre jeu gratuit Steam vous sera envoyé instantanément par mail. Vous n’aurez ensuite qu’à faire la manipulation habituelle pour le rentrer sur la boutique.

On vous conseille de ne pas trop tarder, car vous avez jusqu’au jeudi 15 mai pour mettre la main dessus, sachant que c’est jusqu’à épuisement des stocks. Et oui, même si ce ne sont pas les jeux du siècle, il arrive que les joueurs se ruent dessus. Difficile de bouder un jeu gratuit.

