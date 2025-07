Petit rappel pour les chasseurs de bonnes affaires : en plus des soldes en cours, Steam propose actuellement un jeu gratuit à ajouter à votre bibliothèque. Une fois récupéré, il vous appartient pour toujours, alors ne tardez pas !

Envie de jouer sans dépenser un centime ? C’est le bon moment pour faire un tour sur Steam. En plus des promotions en cours, la plateforme propose un jeu gratuit à récupérer dès maintenant. Une fois ajouté à votre bibliothèque, il est à vous pour toujours.

Un jeu gratuit à récupérer au plus vite sur Steam

Si les joueurs PC guettent souvent les jeux gratuits de l’Epic Games Store, ils auraient tort d’ignorer ce qui se passe du côté de Steam. Pas besoin d’abonnement ni de compte spécial : un nouveau titre est actuellement offert sur la plateforme de Valve, et il vaut le détour, surtout pour les amateurs de jeux à l’ancienne.

En effet, le jeu en question sur Steam, Ampersat, est une petite curiosité développée par Gaterooze. Il mêle des éléments de shooter, de hack’n’slash et de RPG-lite dans un univers visuellement rétro, qui évoque autant Gauntlet que les vieux Zelda. Un projet fait avec passion, destiné à celles et ceux qui aiment les expériences hybrides et originales.

Une belle aventure

Le titre a déjà récolté une cinquantaine d’avis sur Steam, majoritairement positifs, même s’il reste encore assez confidentiel. Sa participation à un événement ID@Xbox lui avait offert un premier coup de projecteur, mais cette offre gratuite est l’occasion parfaite de le découvrir sans prendre de risque. Et puis, avec l’été, c’est toujours agréable de tenter de nouvelles expériences et de changer d’air. C’est le moment idéal pour faire des découvertes.

Habituellement vendu 8,19 €, Ampersat est offert sur Steam jusqu’au 6 juillet à 19h. Une fois ajouté à votre bibliothèque, il vous appartient définitivement. Et pour celles et ceux qui voudraient prolonger l’aventure, le jeu est aussi proposé dans un bundle avec d’autres titres indépendants comme Bygone Dreams ou Ale & Tale, pour une dizaine d’euros seulement. Pas mal non ?

Source : Steam