La question du prix des jeux fait grandement débat en ce moment. Certaines structures se permettent même d'attaquer en justice un gros constructeur pour défendre les droits des consommateurs. Heureusement, on peut trouver de belles occasions de jouer à moindre coût, voir sans toucher du tout à son porte-monnaie. C'est par exemple le cas en ce moment sur Steam qui vous offre un bon jeu gratuit.

Un jeu gratuit à récupérer d'urgence sur Steam

Les PCistes attendent sans doute impatiemment les nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store, qui seront disponibles ce soir à 17 heures. Mais d'autres boutiques vous offrent de belles occasions de jouer sans vous ruiner. Il y a bien évidemment l'abonnement Amazon et ses jeux offerts via Prime Gaming. En revanche, pas besoin d'être abonné sur Steam pour récupérer le nouveau titre cadeau du moment : Ampersat.

C'est une opportunité que les amateurs de jeux rétro et atypiques ne peuvent pas louper ! Ampersat, la curiosité de Gaterooze, est un titre au croisement des genres dans un style graphique vintage. Mêlant des mécaniques de shooter et de hack'n'slash, il propose également une dimension RPG-lite pour plus de profondeur. Puisant ses influences dans des jeux comme Gauntlet et Zelda, c'est un titre de passionné pour des passionnés qui s'offre à vous sur Steam.

Jusqu'à présent Ampersat a reçu presque une cinquantaine de critiques avec une moyenne « positive » sur Steam. C'est encore peu malgré le coup de projecteur offert par sa présentation à un ID Xbox. La promotion du moment est donc une bonne occasion de le découvrir. D'habitude, il est affiché au prix de 8,19 € sur la plateforme de Valve. Mais jusqu'au 6 juillet, 19 heures, il est totalement gratuit. Profitez-en vite ! Cependant, pendant les soldes, vous pouvez aussi l'acheter en pack avec d'autres titres, comme Bygone Dreams ou Ale & Tale. Ainsi, vous pourriez profiter de deux jeux pour moins de 10 ou 15 € si l'envie vous en dit !