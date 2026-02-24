Il est temps de profiter d'un jeu gratuit sur Steam qui a déjà sa petite réputation. Seulement, l'offre n'est pas éternelle, alors ne passez pas à côté.

Régulièrement, vous pouvez profiter de jeux gratuits sur Steam. Comme d'autres plateformes, telles que l'Epic Games Store ou Amazon Luna, la boutique de Valve pleut sous les offres chaque mois. Une nouvelle vient justement de démarrer. Mais il ne faudra pas tarder pour en profiter, sinon il sera trop tard. Alors jetez-vous à l'eau et plongez dans une nouvelle aventure que les autres joueuses et joueurs apprécient déjà. Maintenant, il n'attend que vous.

Vous serez comme un poisson dans l'eau avec ce jeu gratuit de Steam

Les univers post-apocalyptiques ont toujours autant la cote. Pour autant, ces dernières années ont eu tendance à s'intéresser à la ville et aux univers habités par des créatures diverses. Age of Water, le nouveau jeu gratuit temporairement sur Steam, change complètement de décor. Avec ce titre, le studio Three Whales Studio prend la voie des eaux. Avec ses personnages au look punk et son monde rafistolé totalement immergé, il a des airs de Waterworld, le film culte des années 1990 avec Kevin Costner.

Qui plus est, Age of Water s'inscrit dans une récente tendance dans le monde du jeu vidéo. Tout comme Sea of Thieves, Skull & Bones ou le prochain Sea of Remnants, il s'agit d'un jeu en ligne. Mais il se différencie de la piraterie traditionnelle avec un contexte plus moderne. Toutefois, l'enjeu est similaire : vous construisez votre vaisseau, vous récoltez des ressources remontées des profondeurs tout en explorant les eaux. Mais attention, les batailles sur le pont sont aussi de la partie dans le nouveau jeu gratuit sur Steam.

En tant que MMO sorti en janvier 2025, Age of Water bénéficie déjà d'une belle communauté. Le fait qu'il soit gratuit jusqu'au 2 mars 2026 (19h) sur Steam devrait ramener encore plus de monde dans la partie. C'est le moment idéal pour l'essayer. Surtout qu'il est relativement apprécié, affichant une moyenne « plutôt positive » de la part des joueuses et joueurs sur la plateforme de Valve. Alors pourquoi ne pas vous en faire votre opinion à votre tour en profitant de cette période gracieuse ?