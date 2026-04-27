Chaque semaine ou presque, les joueurs PC peuvent profiter de nombreuses offres pour jouer gratuitement grâce à Steam, l'Epic Games Store ou encore Amazon Luna par exemple. Que ce soit des jeux gratuits pour une durée limitée, des titres que vous pouvez définitivement ajouter à votre collection, ou encore de nouveaux free-to-play, il y a de quoi faire. En fin de semaine dernière, il était notamment possible de récupérer plusieurs jeux gratuits sur Steam mais aussi d'en tester quelques-uns et si plusieurs offres ont déjà expiré, il vous reste encore un peu de temps pour profiter de certaines d'entre elles.

8AM, un jeu d'horreur gratuit et très bien noté sur Steam

Il faudra par exemple faire très vite si vous comptez mettre la main sur 8AM, un petit jeu d'horreur indé très bien noté sur Steam. Ce titre à ambiance surfe sur la tendance des jeux horrifiques à la sauce Five Nights at Freddy's qui pullulent sur la plateforme depuis quelque temps. Enfermé dans une pièce de sécurité, vous êtes obligé de surveiller une maison plongée dans la pénombre. Votre mission est d'y déceler des évènements étranges et autres anomalies. Sur Steam, le jeu a reçu un très bel accueil avec une note moyenne très positive. Vous pouvez récupérer 8AM gratuitement dès maintenant et l'ajouter définitivement à votre collection jusqu'au 27 avril 19h00.

Aeonic, de la narration à travers l'histoire du monde

Autre jeu à l'ambiance drastiquement différente cette fois, Aeonic est un petit jeu narratif qui vous propose de revivre de grandes périodes de l'histoire du monde. À travers de petits textes illustrés, vous serez amené à voyager dans le temps en prenant certaines décisions qui peuvent influencer le cours des événements. Aeonic est décrit comme une expérience atypique par ses deux créateurs qui se sont aidés de l'IA pour le concevoir. Si vous êtes curieux, le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 29 avril 23 heures, période durant laquelle vous pouvez l'ajouter définitivement à votre collection.

Age of Mythology Retold, un jeu gratuit à tester en urgence

Enfin, s'il y a bien un jeu que vous devez tester dans l'urgence, c'est bien celui-ci. Age of Mythology Retold est gratuit sur Steam en ce moment. Vous pouvez y jouer sans restriction jusqu'au 27 avril aux alentours de 19 heures. C'est la dernière ligne droite pour se laisser séduire par le remake de ce jeu de stratégie iconique. Il vous permet d'incarner différentes civilisations inspirées des grandes mythologies. De la Grèce aux atlantes en passant par les égyptiens, vous pourrez construire des villes, invoquer la puissance des dieux et concevoir des armées dans le but d'écraser vos adversaires. Notez que si le week-end de jeu gratuit s'arrête le 27 avril à 19 heures, le jeu est quant à lui en promo sur Steam jusqu'au 30 avril à -50%.

Source : Steam