Un nouveau jeu gratuit Steam à conserver à vie peut être récupéré dès maintenant. Un titre assez méconnu mais sympathique, mais attention, il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde.

Les offres s'enchaînent sur Steam. Dans quelques jours, la plateforme proposera ses traditionnels essais gratuits du weekend, mais il arrive aussi que certains éditeurs offrent carrément leurs jeux pour marquer un événement. Ces jeux gratuits Steam, à conserver indéfiniment dans votre bibliothèque, sont généralement disponibles pendant une période limitée et nécessitent d’être récupérés rapidement.

Un nouveau jeu gratuit Steam à garder

Si vous suivez nos articles régulièrement, vous êtes déjà au courant. Il arrive qu’il ne soit pas nécessaire de se rendre directement sur la plateforme de Valve pour récupérer ces cadeaux. La boutique en ligne Fanatical cherche en effet à se faire un nom et multiplie les initiatives pour y parvenir. De temps à autre, elle offre ainsi des jeux gratuits Steam pour se faire connaître des joueurs. Des cadeaux variés, allant des classiques aux petites productions moins connues du grand public. C’est justement dans cette dernière catégorie que se trouve l’offre du jour. La boutique propose donc actuellement des clés Steam gratuites pour Aaero.

Mêlant jeu de rythme et tir spatial, Aaero vous invite à naviguer à travers des niveaux en harmonie avec une musique électronique entraînante. L’objectif est simple : capturer des notes musicales flottantes, éliminer des ennemis et éviter des obstacles. Ce mélange d’exploration, de précision et de réactivité s’accompagne d’une bande-son électro et d’une direction artistique colorée. Ce jeu gratuit Steam a séduit les joueurs qui l’ont essayé, qui ont salué son OST, son gameplay dynamique et son originalité.

Bande-annonce en anglais

Envie de récupérer ce jeu gratuit Steam ? Rien de plus simple. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur la page dédiée à ce cadeau, directement sur le site de Fanatical. Cochez la case pour vous abonner à la newsletter, l’une des deux seules conditions pour obtenir votre bon plan du jour. Cliquez ensuite sur « ajouter au panier » et c’est terminé. Attention toutefois, il y a une seconde condition qui sert à éviter les abus. Vous devrez en effet lier votre compte Steam à celui du site et avoir fait au minimum 5€ d’achats sur la plateforme de Valve. Une formalité en somme.

Une fois toutes les étapes respectées, le code de votre jeu gratuit Steam vous sera envoyé instantanément par mail. Il n’y aura ensuite qu’à faire la manipulation habituelle pour le rentrer sur la boutique. On vous conseille de ne pas trop tarder, car vous avez jusqu’au 26 novembre 2025 tard dans la nuit pour mettre la main dessus, sachant que c’est jusqu’à épuisement des stocks et sur la base du premier arrivé, premier servi.

Source : Fanatical