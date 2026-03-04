Steam enchaîne les cadeaux en ce moment. Un nouveau jeu gratuit que vous pourrez garder à vie vous attend sur la boutique. L'offre est très limitée dans le temps, alors ne tardez pas.

C'est la folie ces derniers temps sur Steam. Après le bal des démos gratuites, la boutique de Valve vous offre des jeux gratuits à foison. Un nouveau est disponible pour une très courte durée. Si vous le récupérez à temps, vous l'aurez à votre disposition à vie. Ce serait dommage de passer à côté. Alors foncez le découvrir dès maintenant et faire une jolie économie.

La survie revisitée dans le nouveau jeu gratuit à vie sur Steam

Si vous avez manqué les jeux gratuits du week-end, à l'exception de Just Move Clean City Messy Battle qui est toujours disponible, Steam vous propose un nouveau jeu gratuit à garder à vie. Apprêtez-vous à vous envoler pour une planète qui a besoin de vous pour la défendre. Alors enfilez votre combinaison et retroussez vos manches, car vous allez avoir du pain sur la planche dans World Crafter TD.

Production indépendante signée Tbjbu2, World Crafter TD est un tower defense qui allie en plus des mécaniques de craft et de survie. L'enjeu de ce nouveau jeu gratuit offert par Steam est de repousser des vagues d'ennemis pour défendre et étendre votre territoire. Pour ce faire, vous aussi, vous devrez pénétrer dans le camp adverse, venir à bout de l'armada sur place et, surtout, récolter les matériaux. Ceux-ci sont évidemment indispensables pour consolider votre base et développer votre propre arsenal. Mais il faudra faire preuve de stratégie pour ne pas tomber au combat et venir à bout de vos objectifs.

Sans être excellent, n'affichant qu'une évaluation « moyenne » des joueuses et joueurs sur la boutique de Valve, World Crafter TD a quand même ses atouts. Bien qu'il souffre d'une répétitivité certaine dans sa boucle de gameplay et d'un manque de diversité dans son bestiaire, l'alliance des mécaniques de gameplay est son point fort. De plus, le titre est compatible avec le Steam Deck. Certes, il n'est pas parfaitement optimisé mais le développeur a fait en sorte de vous permettre d'y jouer en mode portable. Alors ne passez pas à côté de ce jeu gratuit jusqu'au 5 mars 2026 (19h). Vous ferez une économie d'une quinzaine d'euros et le garderez à vie.