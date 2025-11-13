Steam permet de récupérer un jeu gratuitement pendant encore quelques heures. Il serait vraiment dommage de ne pas en profiter, car il est très bon. Faites vite.

Bonne surprise pour les amateurs d’action. Un bon jeu est encore gratuit sur Steam, mais seulement pour quelques heures. L’offre se termine ce 13 novembre à 19h. Il suffit de l’ajouter à votre compte pour le garder à vie. Autant dire qu’il vaut mieux se dépêcher.

Un jeu gratuit sur Steam, faites vite

Le jeu en question est 12 is Better Than 6. Ce petit jeu indépendant n’est pas nouveau, mais il a déjà une solide réputation. Il affiche plus de 4 000 avis très positifs et une moyenne Metacritic de 74. Bref, une valeur sûre pour ceux qui aiment les jeux rapides, exigeants et un peu sauvages.

12 is Better Than 6 combine un tir en vue de dessus et des mécaniques d’infiltration. L’action se déroule en 1873, dans un Far West brutal où personne ne vous fait de cadeau. On incarne un fugitif mexicain qui tente de s’en sortir dans un monde où la frontière entre chasseurs de primes, bandits et innocents est souvent floue. Le gameplay est simple à comprendre. Une balle suffit à tuer. Une erreur suffit à mourir. Les ennemis réagissent vite et les niveaux encouragent les approches intelligentes. On peut foncer, bien sûr. Mais l’infiltration reste souvent la meilleure option pour éviter un carnage immédiat.

Un style visuel dessiné à la main

Visuellement, le jeu sur Steam se démarque instantanément. Les décors semblent sortis d’un carnet d’esquisses. Tout est dessiné à la main, en noir et blanc, avec du rouge pour souligner les impacts. Ce style donne une atmosphère unique et rend chaque combat plus brutal.

L’histoire nous conduit à travers plusieurs villes américaines réelles. On repasse par Austin, San Antonio, Albuquerque ou Houston. On traverse des saloons poussiéreux, des cabarets plus élégants, des campements indiens et des caravanes de marchands. L’ambiance est hostile, mais toujours cohérente. Le jeu parvient d’ailleurs à recréer un Far West à la fois dangereux et vivant. La bonne nouvelle ? C'est gratuit pendant encore quelques heures. L’offre gratuite se termine ce soir. Une fois ajouté à votre compte, 12 is Better Than 6 reste à vous pour toujours. C’est un petit jeu nerveux, parfait pour des sessions rapides, et suffisamment original pour valoir le téléchargement.

Source : Steam