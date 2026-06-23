Blood and Ice, un jeu vendu sur Steam au prix scandaleux de 100 euros, et en plus entièrement créé grâce à de l'IA générative, avait déjà fait scandale à sa sortie le mois dernier. Mais voilà qu'un autre titre récemment mis en ligne sur la plateforme de Valve dépasse encore plus l'entendement avec d'une part un tarif indécent de 1 000 dollars, ou 850 euros chez nous, et d'autre part une proposition des plus douteuses.

Félicitations, voilà le « jeu » le plus cher de Steam...

Il est plutôt courant que les créateurs de jeux essaient de proposer quelque chose qui leur plaît ou alors qui apporte une innovation au medium. Il en existe toutefois d'autres qui ne voient que le côté purement vénal de la chose, et voici justement un titre sorti sur Steam depuis le 28 mai 2026, développé par Minimum Viable Prestige et éditée par Worth It Studio (notez une modestie certaine dans ces deux noms) qui semble illustrer cette philosophie : Congratulations On Your Purchase.

Sa description ne manque par ailleurs pas d'audace de la part de ses créateurs : « Le jeu le plus cher sur Steam. Un palace, un tapis rouge, des paparazzi et un mur où vous pouvez laisser votre nom, visible pour tous les propriétaires qui viennent après vous. Dix minutes. Le prix n'est pas une erreur, c'est l'objectif ». Derrière ce « jeu », il n'y a donc absolument rien d'autre à faire qu'écrire son nom sur un mur, avec sur le côté une file de JPEG représentant des PNJ. Pour ne rien arranger, les développeurs confirment avoir utilisé l'IA générative pour les « artworks ».

Comme le raconte la fameuse légende urbaine d'un certain bac de philo, l'audace a donc apparemment un nom : Congratulations On Your Purchase, et elle est disponible sur Steam au prix de 1 000 dollars, ou 850 euros chez nous pour... juste un nom sur un mur. Soit quelque chose qui ressemble très fortement à un NFT, à la différence qu'on n'est même pas propriétaire de sa signature.

Source : Steam