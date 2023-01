Décidément depuis 2020, Steam s'emballe et devient totalement inarrêtable avec un nouveau record et une belle performance.

En 2020 nous pouvions noter une très nette accélération des records de Steam en terme de nombre d'usagers en connexion simultanée. On vous en parle fréquemment sur Gameblog tant le phénomène semble prendre de l'ampleur avec le temps. Tout ceci a commencé à accélérer nettement lors de la crise Covid. Pour des raisons évidentes, les confinement successifs en Europe ont donné un coup de boost majeur aux nombres d'utilisateurs sur Steam.

Le nouveau record de Steam

Ainsi donc on peut apprendre que pour la toute première fois, plus de 10 millions de joueurs étaient connectés et jouaient activement sur Steam ce week-end, on peut apprendre tout ceci grâce à Steam DB( la plateforme de Valve enregistre donc un nombre impressionnant de 10 082 055 joueurs "en jeu" et un record de 32 186 301 utilisateurs en ligne ). C'est tout simplement pharaonique et ça montre aussi à quel point le jeu PC est plein d'avenir. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi PlayStation souhaite publier ses exclusivités sur PC. Mais aussi pourquoi Ubisoft a pris une décision très importante sur le sujet.

Pour la petite histoire, il a fallu 14 ans à Steam pour atteindre un pic de 15 millions d'utilisateurs simultanés en 2017, mais seulement 5 ans pour les 15 millions suivants. Il faut dire que l'essor du jeu vidéo chinois est aussi très important et que cela amène pas mal de monde sur Steam au fil des mois. On se souvient par exemple que d'après un article de 2019 sur le jeu PC en Chine il y aurait environ 312 millions de joueurs PC (chiffre estimé). Il y a encore une belle marge de progression pour que Steam puisse devenir encore plus géant que ce qu'il n'est déjà.

Que pensez-vous de ce nouveau record sur la plateforme de Valve ?