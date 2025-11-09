Si vous avez grandi dans les années 2000, le nom Habbo Hotel devrait vous dire quelque chose. Ce jeu social en pixel-art, mélange de tchat et de simulation de vie, revient aujourd’hui sur Steam dans une version repensée baptisée Habbo Hotel: Origins. Et pour beaucoup, c’est un vrai voyage dans le temps.

Le retour d’un classique du web sur Steam

Avant les réseaux sociaux et les serveurs Discord, il y avait Habbo Hotel. On y créait son avatar, on décorait sa chambre et on passait des heures à discuter avec des inconnus dans des salons virtuels bondés. Pour toute une génération, c’était un lieu de rencontres, d’amitiés improbables… et parfois même de premières histoires d’amour numériques. Deux décennies plus tard, le concept revient sur Steam. Et la magie opère encore. Habbo Hotel: Origins reprend tout ce qui a fait le succès du jeu d’origine, mais avec une touche de modernité bienvenue.

Dès les premières minutes, la nostalgie frappe fort. On retrouve ces petits personnages pixelisés, les halls remplis de monde et les discussions animées qui partent dans tous les sens. Mais le jeu ne se contente pas d’un simple retour en arrière. Le système de personnalisation a été entièrement revu pour cette sortie sur Steam. Il y a désormais des centaines de vêtements et d’accessoires pour créer un avatar unique. Le studio de mode a lui aussi été modernisé : on peut changer de style à tout moment, sans aucune restriction. Côté construction, la liberté est totale. Vous pouvez bâtir un petit coin tranquille pour vos amis ou un gigantesque salon public où tout le monde est le bienvenu. Les outils sont plus précis, plus intuitifs, et surtout beaucoup plus rapides à utiliser qu’avant.

Une expérience libre et détendue

Ce qui a toujours distingué Habbo des autres jeux, c’est sa liberté totale sur Steam et avant. Il n’y a pas d’objectif, pas de pression. Vous pouvez simplement passer du temps avec d’autres joueurs, décorer votre espace ou participer à des mini-jeux créés par la communauté. C’est cette atmosphère simple et bienveillante que les développeurs ont voulu retrouver. Et à en croire les premiers retours, le pari est réussi. L’hôtel retrouve cette ambiance d’époque, entre détente, créativité et interactions sociales.

Le meilleur dans tout ça ? Habbo Hotel: Origins est gratuit. Il suffit de le télécharger sur Steam pour replonger dans cette expérience hors du temps. Aucun abonnement, aucune barrière : juste un monde virtuel coloré où les joueurs se retrouvent pour discuter, construire ou simplement flâner.

Source : Steam