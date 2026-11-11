À défaut d'avoir GTA 6 sur PC avant plusieurs mois, une sorte de clone multijoueur gratuit sur Steam devient un carton viral, malgré de grosses controverses qui l'accompagnent.

À quelques jours de la sortie du mode solo de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series, les joueurs PC ont visiblement trouvé de quoi patienter. Rob Run, un bac à sable criminel gratuit où flics et braqueurs sont tous de vrais joueurs, a dépassé les 140 000 joueurs simultanés sur Steam quelques jours après son lancement en accès anticipé. Un carton spectaculaire, malgré des évaluations d'utilisateurs moyennes et une importante controverse autour de l'utilisation de l'IA dans son développement.

Rob Run, ou un GTA 6 Online de substitution gratuit sur Steam qui cartonne ?

Lancé en accès anticipé le 4 novembre 2026 sur Steam, Rob Run a atteint un pic de 140 440 joueurs connectés simultanément peu de jours après, selon SteamDB. Le jour de son pic, le jeu se classait même parmi les dix titres les plus joués de toute la plateforme. Même phénomène sur Twitch, où Rob Run a culminé à plus de 71 000 spectateurs. Une performance fulgurante et très surprenante pour un jeu sorti de nulle part sans campagne marketing à outrance, mais en partie motivée par le fait que le jeu est entièrement gratuit, avec des achats intégrés.

Le concept de ce nouveau phénomène tient en une phrase : une ville ouverte, des milliers de joueurs, et chacun choisit son camp. La page Steam promet un « bac à sable criminel brutal » où l'on s'élève à la force des braquages. On peut y incarner un policier, un malfrat ou un simple citoyen, en vue à la troisième personne. Les mondes partagés peuvent accueillir jusqu'à 5 000 joueurs, qui peuvent former des gangs et se disputer territoires et ressources.

Alors que le mode solo GTA 6 va comme tout jeu Rockstar bouder le PC à sa sortie ce 19 novembre 2026, ce titre disponible sur Steam se place donc comme une sorte d'alternative à un « GTA 6 RP » très attendu, car comme sur son équivalent dans GTA 5, Rob Run ne comporte aucun PNJ, le monde étant donc entièrement régi par des joueurs.

Quelles sont les controverses qui entachent ce succès viral ?

Malgré son succès viral, Rob Run affiche cependant des évaluations moyennes de la part des utilisateurs Steam. Une réception mitigée qui tient à plusieurs points qui peuvent clairement fâcher. D'une part, lla page Steam du jeu affiche une mention obligatoire sur l'usage de l'IA générative, dans laquelle on peut lire que l'IA a servi à créer « certains éléments graphiques », sans préciser lesquels. Une mention qui suffit à refroidir une partie des joueurs, de plus en plus sensibles au sujet.

Parmi les autres critiques négatives des joueurs Steam, plusieurs reproches reviennent :

Le jeu en solo est jugé pénible, car les joueurs isolés se font régulièrement écraser par des équipes organisées.

est jugé pénible, car les joueurs isolés se font régulièrement écraser par des équipes organisées. Les serveurs posent problème, certains joueurs n'arrivant tout simplement pas à se connecter.

posent problème, certains joueurs n'arrivant tout simplement pas à se connecter. Les performances sont pointées du doigt dans de nombreux commentaires.

Enfin, compte tenu du fait que le jeu est gratuit et que son développeur, Kefir, a jusqu'à présent principalement travaillé sur des jeux mobiles, la communauté Steam se montre méfiante vis-à-vis de la monétisation de Rob Run, malgré les assurances de son créateur d'un modèle économique centré sur les cosmétiques, sans avantage en jeu.

Reste donc à voir si le succès fulgurant de Rob Run sur Steam va venir à se pérenniser, ou si le compte de joueurs s'effondrer aussi vite qu'il a grimpé.

Sources : Steam ; SteamDB