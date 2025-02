Vous n'avez plus rien à jouer pour ce week-end ? Vous pouvez vous rendre sur Steam pour récupérer gratuitement un jeu bien noté par les joueuses et joueurs.

Comme chaque jeudi, la rotation a eu lieu sur l'Epic Games Store et cette semaine, la boutique est plutôt généreuse avec un jeu gratuit, mais également du contenu exclusif pour l'un des plus gros cartons multijoueur. Vous aurez ainsi sept jours pour télécharger F1 Manager 24 et débloquer Loba pour la nouvelle saison d'Apex Legends. Du côté de Steam, il y a encore des cadeaux dans le cadre du Festival de la coop et un nouveau jeu gratuit à garder à vie vient d'apparaitre. Mais il faut faire vite si vous le voulez !

Un jeu gratuit très pop sur Steam

Jusqu'à ce lundi 17 février à 20h00, vous allez pouvoir récupérer les cadeaux du Festival de la coop sur Steam, qui sont deux avatars animés et un cadre d'avatar sur le thème du jeu en coopération. À côté de ça, la boutique de Valve offre aussi un nouveau titre à garder à vie, Stellar Mess: The Princess Conundrum (Chapter 1). Un point'n'click 2D rétro qui se veut être une reproduction fidèle des jeux d'aventure des années 80.

« Nous sommes en 1991... Le monde est en pleine mutation, la technologie se développe et l'Internet touche enfin un large public. Au cours de la dernière décennie, la franchise cinématographique Stellar Battle a pris le monde d'assaut, créant des fans dans tous les coins. Aujourd'hui, le Net aide les théoriciens du complot à diffuser leurs idées sur la chronologie du film et les messages cachés dans le scénario » détaille la page Steam du jeu. Le joueur incarne Diego, un propriétaire d'un magasin de comics dans le sud de l'Argentine, qui croit en ces théories du complot et « rêve de rencontre un jour un amour platonique, la belle princesse Lanor ».

Le but ? Sauver visiblement la princesse pour l'aider à défendre sa cause. Un pitch un brin barré apparemment, mais ce premier chapitre semble avoir plu pour le moment. Certes, il n'y a que 43 avis sur Steam, mais 95% des évaluations sont positives. « C'est une magnifique lettre d'amour aux aventures graphiques des années 90. Humour, références, pixels croustillants et cette difficulté caractéristique de ces jeux qui en fait un casse-tête par moments » explique l'utilisateur Salvor. Vous êtes amateurs de point'n'click ? Stellar Mess The Princess Conundrum Chapitre 1 vous attend sur Steam, mais uniquement jusqu'au 27 février 2025 à 19h00, ce qui laisse tout de même plus de temps que d'habitude. Vous pourrez le garder à vie dans votre bibliothèque, et ainsi y rejouer avant la sortie du chapitre 2 qui n'a pas encore de date de sortie.

Source : boutique Steam.