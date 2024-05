Une fois de plus, la plateforme Steam offre une opportunité en or de récupérer et de conserver des jeux gratuitement. C'est d'autant plus intéressant qu'avec la fin du week-end, il est toujours bon de se faire un petit plaisir !

Au même titre que l'Epic Games Store ou encore GOG, Steam est également un excellent moyen d'élargir sa bibliothèque de jeux sans dépenser le moindre centime. Donc, même si les jeux ne vous intéressent pas, vous n'avez vraiment rien à perdre. Cette fois, il s'agit d'un titre entièrement gratuit, ainsi que d'un contenu à conserver pour un jeu très apprécié. Voilà ce que l'on sait.

Un jeu gratuit sur Steam 100% Sci-Fi

Le premier jeu gratuit de Steam est Classic Marathon. Classic Marathon est un jeu vidéo dynamique de type shoot 'em up qui plonge les joueurs dans une série de niveaux où ils doivent affronter des vagues continues d'ennemis. Le jeu est caractérisé par son esthétique rétro, évoquant les jeux d'arcade classiques des années 80 et 90, avec des graphismes pixelisés et une bande-son électronique très sympa. On retrouve un peu un côté Alien pour la direction artistique. Le gameplay exige des réflexes rapides et une capacité à prendre des décisions stratégiques sous pression, car les joueurs doivent non seulement tirer sur les ennemis mais aussi esquiver les attaques et gérer les power-ups qui apparaissent aléatoirement. Les niveaux sont diversifiés, offrant différents environnements et défis, et chaque session de jeu se termine par un affrontement contre un boss puissant, nécessitant une approche tactique spécifique pour être vaincu.

Alertes aux zombies

Sur Steam, on a aussi le droit au DLC Police Stories: Zombie Case pour Police Stories introduit un nouveau scénario qui tourne autour d'une épidémie zombie. Ce contenu téléchargeable étend l'univers du jeu original en incorporant des éléments de survie et d'horreur. Les joueurs incarnent des membres d'une unité de police spéciale envoyée pour enquêter sur des incidents bizarres dans une ville soudainement envahie par des zombies. En plus du tir typique, ce mode ajoute des aspects de gestion de ressources, tels que la conservation des munitions et l'utilisation judicieuse des kits de soins pour tenir face aux hordes de zombies.

Le DLC ajoute également de nouvelles missions qui incluent des éléments d'infiltration pour sauver des survivants et collecter des informations cruciales sur l'origine de l'épidémie. Les environnements de jeu sont redessinés pour refléter une ambiance plus sombre et plus angoissante, avec des niveaux se déroulant dans des lieux urbains abandonnés, des stations de métro désertées, et des complexes scientifiques secrets. La narration est renforcée par des interactions avec d'autres personnages et des découvertes qui révèlent peu à peu les mystères derrière la catastrophe zombie. Bref, que du bon si vous aimez le films de zombie.