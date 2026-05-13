Grâce à Steam, les joueurs peuvent régulièrement profiter de contenu gratuit en tout genre. Des jeux, des DLC, des démos ou encore des objets cosmétiques pour personnaliser leur compte… en ce moment c'est d'ailleurs ce qu'il se passe. Pour fêter l'anniversaire d'une énorme licence d'action-aventure, les utilisateurs peuvent profiter de nombreux cadeaux totalement gratuits s'ils respectent certaines conditions.

Plusieurs cadeaux offerts sur Steam pour fêter l'anniversaire d'un excellent jeu

Si vous avez le nez sur Gameblog régulièrement, ou que vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, vous avez certainement dû voir qu'en ce moment Naughty Dog fêtait l'anniversaire d'Uncharted 4 Thief's End, dernier épisode en date d'une des meilleures licences du genre. Pour que tous les fans puissent souffler sa dixième bougie avec lui, le studio offre tout un tas de choses pour les joueurs Steam. Vous trouverez ainsi des avatars animés (une Pièce tournante Ultotc, la fameuse Bague de Francis Drake et un Squelette de pirate emprisonné). Trois arrière-plans sont également offerts, l'un représentant Nate en plein saut, l'artwork d'Uncharted 4, un autre qui met en avant Nadine et Chloe et le dernier qui affiche un squelette pirate emprisonné une fois encore. Enfin, six émoticônes uniques et exclusives sont également offertes et pourront être utilisées dans toutes vos discussions Steam.





Pour récupérer tout ceci gratuitement, il suffit de se rendre dans la boutique de points Steam. Chaque objet coûte quelques centaines ou milliers de points Steam, ce qui n'est pas grand-chose. Si les avatars animés peuvent par ailleurs être échangés gratuitement par tout le monde, pour ce qui est des arrière-plans et des émoticônes, vous devrez obligatoirement posséder Uncharted Legacy of Thieves Edition sur Steam et y avoir joué au moins deux petites heures.

Cette condition remplie, vous pourrez mettre la main vous aussi sur les objets de la boutique de points Steam. De nouvelles cartes à collectionner sont également disponibles et nécessitent elles aussi d'avoir le jeu, comme c'est le cas avec tous les produits Steam. Il vous suffira comme d'habitude de jouer pour en débloquer certaines et de les échanger avec d'autres joueurs pour compléter votre collection. Au cas où, Uncharted Legacy of Thieves Edition est actuellement en promotion sur Steam à 16,49 € au lieu de 49,99 € (-67 %).

source : Steam