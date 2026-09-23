Dans une veille conférence qui fait actuellement le buzz, le patron de Steam parle de sécurité et de différents entre hack nocif et positif dans le domaine du jeu vidéo.

Une ancienne conférence universitaire de Gabe Newell, patron de Steam, à la LBJ School of Public Affaires au Texas, refait actuellement le buzz car reste étonnamment d'actualité pour l'industrie du jeu vidéo en 2026, en traitant des risques de sécurité dans les mondes virtuels et l'influence de hackers sur ceux-ci. Dans son intervention, l'influent entrepreneur y explique que beaucoup de développeurs font l'erreur de systématiquement voir ces interventions comme mauvaises, alors qu'elles peuvent parfois au contraire avoir des effets très bénéfiques.

Confiance et sécurité, les deux leçons du patron de Steam en 2013 et encore d'actualité aujourd'hui

Grâce à la vidéo ci-dessous partagée notamment par WebKnower, ladite conférence à laquelle Gabe Newell a participé pour le bien de la LBJ School au Texas semble connaître un regain d'intérêt sur la Toile. Dans celle-ci, le patron de Steam explique qu'il « existe plusieurs types de piratage. L'une des plus grosses erreurs que font les développeurs de jeux est de confondre une action véritablement divertissante d'un joueur avec l'action d'un hacker ».

Selon le patron de Steam, il est impératif que les développeurs fassent la distinction entre un exploit malveillant d'une action de gameplay émergente et mémorable, quitte à l'intégrer à l'histoire du jeu plutôt que de la censurer. Ensuite, il souligne l'importance de la sécurité et de la confiance dans les systèmes sociaux : si les droits de propriété virtuelle deviennent « provisoires », cela fragilise selon lui la valeur de tout l'écosystème du jeu.

Une anecdote culte du vénérable MMO Ultima Online en guise d'exemple

Pour illustrer son propos, le patron de Steam revient sur un cas devenu légendaire chez les développeurs de MMO : l'assassinat de Lord British dans Ultima Online. Le 9 août 1997, le personnage incarnant Richard Garriott, créateur du jeu, avait été tué par un joueur nommé Rainz lors d'un événement en direct, après qu'un bug avait accidentellement désactivé son invincibilité. Pour la petite histoire, Naoki Yoshida, futur producteur de Final Fantasy 14 et actuellement directeur de la trilogie FF7 Remake, était présent lors de cet assassinat resté dans les annales du genre MMO.

Plutôt que d'intégrer cet incident historique à l'univers du jeu, les développeurs avaient choisi de lancer une sauvegarde antérieure du serveur, effaçant purement et simplement l'événement. Une décision que le patron de Steam juge être une erreur majeure, qualifiant l'assassinat de « chose la plus cool jamais arrivée dans Ultima Online ».

Un raisonnement du patron de Steam partagé par de nombreux joueurs dans les commentaires de la vidéo, où certains estiment que les développeurs d'Ultima Online auraient dû se saisir de l'événement pour le transformer en véritable rebondissement narratif plutôt que de l'effacer, et d'autres studios ayant connu des bouleversements similaires auraient dû en prendre de la graine.

Source : The LBJ School sur YouTube