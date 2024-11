Steam régale ses utilisateurs et utilisatrices en ce moment. Entre cadeaux à récupérer et jeux à tester gratuitement avant leur sortie, vous êtes servis.

Il ne se passe plus une seule semaine sans un bon plan pour les joueurs PC. Évidemment, l’Epic Games Store et son rendez-vous hebdomadaire y sont pour beaucoup. Chaque semaine, la plateforme des papas de Fortnite y va de son ou ses jeux gratuits, et elle fera très fort pour ces prochains jours. Steam de son côté mise presque systématiquement sur ses weekends d’essais gratuits, qui permettent de tester certaines productions dans leur intégralité pendant une période donnée. De temps à autre, la boutique se montre plus généreuse en offrant des cadeaux quand les utilisateurs peuvent également tester certains titres à venir. Les bons plans du jour se nichent bien dans cette dernière catégorie.

Plusieurs jeux à tester gratuitement sur Steam

Si vous nous lisez régulièrement, vous n’êtes pas sans savoir que la boutique offre toujours des petits cadeaux à l’occasion de ses soldes. La cuisine est à l’honneur en ce moment même, avec tout un tas de jeux appétissants bradés pour l’occasion. L’événement permet aussi et surtout de récupérer des contenus gratuits, comme un avatar et un autocollant animés ou un cadre exclusif histoire de donner une nouvelle saveur à votre profil sur Steam. Les cadeaux peuvent toujours être récupérés sur cette page même et on attire également votre attention sur de nouvelles démos gratuites maintenant disponibles. Avant le grand service, plusieurs titres vous offrent une petite dégustation le temps du Festival de la Cuisine de Steam. On retrouve par exemple Tavern Keeper, une simulation « commercial-fantasy » où vous devrez repaître les aventuriers du coin tout en créant, améliorant et gérant votre petite taverne.

Sumo Digital vous laissé également tester gratuitement son Animal Crossing à la sauce gestion de café, sobrement appelé Critter Café. Envie d’un peu plus de gras ? Côté simulations vous êtes servis avec le chaotique Fast Food Simulator ou encore Food Truck Empire et Drive Thru Simulator, si vous préférez vos jeux à emporter. De la gestion automatique d’une usine à nourriture, à la gestion d’une échoppe de nouilles, en passant par la rénovation de restaurant ou à un bar à sang (et oui les vampires aussi sont dans le biz), Steam régale avec une dizaine de jeux à tester gratuitement avant leur sortie. Rendez-vous ici pour en découvrir la liste complète. Vous avez jusqu'au mardi 19 novembre à 19h00 pour goûter à tous ces jeux et récupérer vos cadeaux.

Source : Steam